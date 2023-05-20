MHP lideri Bahçeli, Adıyaman'da: Milletimizin gönlündeki aday Erdoğan'dır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'da konteyner kent ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "28 Mayıs'ta iki aday var ama milletimizin gönlündeki aday Erdoğan'dır. Bugüne kadar yapılmış olan hizmetleri sürdürebilmek için 28 Mayıs seçimleri çok daha önem arz eder hale gelmiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'da önemli açıklamalarda bulundu.Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:Şu an bir seçim süreci yaşanmaktadır. Seçim sürecinin birinci aşaması 14 Mayıs'ta netleşmiş, ikinci aşaması 28 Mayıs'ta gerçekleşecektir. 14 Mayıs'taki zaferi Cumhur İttifakı elde etmiştir. 28 Mayıs mührün vurulduğu gün olacaktır. 28 Mayıs'ta iki aday var. Ama milletimizin gönlündeki aday Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan'ı yoluna devam ettirmek için, bugüne kadar ki hizmetleri sürdürebilmek için 28 Mayıs seçimleri çok daha önem arz eder hale gelmiştir. İkinci mührün vurulma zamanı 28 Mayıs'tır.Mührü vurmak için alayınız koşa koşa sandığa gidin. Önünüze çıkan iki adaydan biri var ki, size 21 yıldır hizmet sunan, Türkiye'yi deprem sonrası ayağa kaldırmak için çabalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. 28 Mayıs'ta mührü eline alacaksın, Erdoğan yoluna devam diyeceksin. 29 Mayıs İstanbul'un fethinde Cumhurbaşkanı ile yola devam diyeceksin.