Sinop'ta durdurulan araçtaki şahıslardan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Ayancık ilçesinde düzenlenen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araç ve içindeki şahıslara yönelik yapılan aramada 20 adet uyuşturucu hap, 11 gram bonzai, 5,5 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şahıs gözaltına alındı.