Sinop'ta durdurulan araçtaki şahıslardan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
Ayancık ilçesinde düzenlenen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araç ve içindeki şahıslara yönelik yapılan aramada 20 adet uyuşturucu hap, 11 gram bonzai, 5,5 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şahıs gözaltına alındı.
Sinop'ta Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla şok uygulama düzenlendi.
Ekiplerce durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak şüpheli 3 şahsın üzerinde arama yapıldı.
Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
İncelemelerde, 20 adet uyuşturucu hap, 11 gram bonzai, 5,5 gram metamfetamin ele geçirildi.
3 gözaltı
Şüpheli 3 şahıs, gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
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