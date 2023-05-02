Murat Kurum: İzmit Körfezi'nde 8.5 milyon ton çamurdan kurtaracağız

Seçim çalışmalarının yanı sıra AK Parti cephesinde, uzun süredir planlanan projelerin açılışı yapılarak hayata geçiriliyor.Yapılan projelerde savunma sanayiiden sağlık sektörüne sürekli yeni projelerle dışa bağımlılıktan kurtarılıyor.Bir diğer yandan da İzmit Körfezi’ni dev bir akvaryum haline getirecek olan projenin startı verildi.İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı projesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla başladı.İnterteks Alanı’nda düzenlenen Marmara Yeniden Büyük Körfez Projesine katılım ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Törende konuşan Bakan Kurum, "Sadece İzmit Körfezi'nde değil bütün Marmara çevresinde temizlik çalışması yapacağız. Marmara Denizi'mizi en güzel, en doğal haliyle gençlerimize bırakacağız." dedi.Programda konuşan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:Sadece İzmit Körfezi'nde değil bütün Marmara çevresinde temizlik çalışması yapacağız. Marmara Denizi’mizi en güzel ve en doğal haliyle gençlerimize bırakacağız. Hatırlarsınız 2021’in baharında Marmara’da büyük bir müsilaj problemiyle karşılaşmıştık.Tüm il ve ilçe merkezlerimizde seferberlik anlayışıyla 1.5 yıldır Marmara’da olumsuz bir durumla da karşılaşmadık. Bugün de dip çamuru temizliğini başlatmak için burada bir aradayız.Ve bugün Kocaeli için, Kocaeli’nin geleceği için tarihi bir gündür. Bu çalışmayla İzmit Körfezi'nin dibinde onlarca yıl birikmiş 8.5 milyon ton çamurdan kurtaracağız ve bu çalışma Körfezin dipten dirilişine vesile olacak.Tüm Marmara’nın tertemiz hale geleceğini vurgulayan Bakan Kurum şunları söyledi:Biz öyle boş vaatler verenlerden değiliz. Söylüyorsak eğer, yaparız. Marmara’nın doğusunda başlattığımız bu projeyi, sadece İzmit Körfezimize değil, bütün Marmara çevresinde yapacağız ve Marmara Denizimi en güzel, temiz, en doğal haliyle gençlerimize bırakacağız.Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:Kocaeli 1999 yılının 17 Ağustos sabahına büyük bir yıkımla uyandı. Kocaeli o yıkımda bir beraberlik içerisinde çaresizliğe yenik düşmedi. Zorluklara direnmekten hiçbir zaman vazgeçmedi.Kocaeli’yi yeniden imar ettik, inşa ettik, ihya ettik. Yıkılan her bir evin yerine daha güzelini, daha sağlıklısını, daha güvenlisini inşa ettik.Okullardan hastanelere, stadyumlardan üniversite binalarına onlarca sosyal donatıyla birlikte 9 bin konut inşa ettik.Kocaeli’nin yeşil alanına vurgu yapan Bakan Kurum şunları söyledi:Bunun yanı sıra yeşilin ve mavinin şehri Kocaeli’mizde sizler için kuş cıvıltılarına kavuşacağımız yeni millet bahçeleri kazandırıyoruz. 14 Millet Bahçesi yapıyoruz. Bu yaklaşık kişi başı 1,5-2 metrekare yeşil alan demek.Biz hep milletimizin yanında olduk, Antalya yangın bölgelerinde vatandaşlarımızın yanında olduk. Bizi hep milletimizle birlikte olurken bulursunuz. İzmit’teki dip çamuru temizliği yaparken bulursunuz.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise projenin Kocaeli ve Marmara için tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi.Verdikleri sözleri tuttuklarını belirten Başkan Büyükakın şunları ifade etti:Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda müsilajla mücadele ettik. Bakanımızın öncülüğünde müsilaj meselesi dışında Dilovası Kömürcüler OSB’nin kapanması için çalıştık. Sanayicimize de zarar vermeden Kömürcüler OSB’ye kapattık.Başkan Büyükakın ise şunları ifade etti:Bakanımız her çalışmada hep yanımızda oldu ve bu kenttin evladı gibi bizimle çalıştı. Marmara’yı ölmekten kurtaracak olan bir projeye bugün başlıyoruz. Körfez’de yıllardır birikmiş bir çamur. 8,5 milyon ton çamur.Bu çamurun içinde azot, fosfor ve kurşun var. TÜBİTAK ve İstanbul Üniversitesi ile uzun yıllardır çalışma yaptık ve proje ortaya çıktı. 5 yıl sürecek 120 milyon dolarlık bir proje. Bu projenin üçte birini Cumhurbaşkanlığı, üçte birini bakanlık ve üçte birini de biz karşılayacağız. Temizlik yapacağımız alan tam 656 futbol sahası kadar büyük bir alan.Proje çerçevesinde çamur gemiler ile dipten borularla çıkarılacak ve İzmit Atletizm Pisti’nin arkasına kurulacak susuzlaştırma tesisine taşınacak. Dip Çamuru Temizleme, Susuzlaştırma ve Bertarafı projesinin 5 yılda tamamlanması planlanıyor.