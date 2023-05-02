Kirli ittifak artık gizlenmiyor: Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP flamaları açıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterildiği Yedili Masa'ya en büyük destek terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'den geliyor.Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının netleşmesinden sonra aday çıkarmama kararı alan ve seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan HDP, Van'da CHP'yi yalnız bırakmadı.Van'a giden Kılıçdaroğlu'nun mitingine, HDP'liler de katıldı. Kılıçdaroğlu'nun şehre girişinde karşılayan HDP'liler miting alanında da yerlerini aldı.Alana parti flamaları ile alana gelen HDP'liler CHP'lilerle birlikte yan yana bayraklarını salladı. Meydana eşiyle birlikte gelen İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise alandakileri zafer işareti ile selamladı.Alana gelenler tarafından Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik sloganlar atıldı. Ekrem İmamoğlu da atılan sloganlara karşı, 'Adaletin Ekrem'i de olmaz Selahattin'i de olmaz' diyerek 3 ayrı terör suçundan cezası kesinleşen Demirtaş'ın tutukluluğuna karşı çıktı.