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Beyaz Gazete
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Kirli ittifak artık gizlenmiyor: Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP flamaları açıldı

Terör örgütü PKK elebaşlarının gün aşırı destek mesajları paylaştığı Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting için gittiği Van'da, HDP'liler CHP'lilerle birlikte yan yana parti flamalarını salladı.

Kirli ittifak artık gizlenmiyor: Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP flamaları açıldı
Ekleme: 2.05.2023 - 20:04 Güncelleme: 2.05.2023 - 20:18 / Editör: Ozge Selin
Kirli ittifak artık gizlenmiyor: Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP flamaları açıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterildiği Yedili Masa'ya en büyük destek terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'den geliyor.

CHP'yi yalnız bırakmadılar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının netleşmesinden sonra aday çıkarmama kararı alan ve seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan HDP, Van'da CHP'yi yalnız bırakmadı.

Kirli ittifak artık gizlenmiyor: Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP flamaları açıldı

Van'a giden Kılıçdaroğlu'nun mitingine, HDP'liler de katıldı. Kılıçdaroğlu'nun şehre girişinde karşılayan HDP'liler miting alanında da yerlerini aldı.

Kirli ittifak artık gizlenmiyor: Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP flamaları açıldı

HDP-CHP flamaları yan yana

Alana parti flamaları ile alana gelen HDP'liler CHP'lilerle birlikte yan yana bayraklarını salladı. Meydana eşiyle birlikte gelen İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise alandakileri zafer işareti ile selamladı.

Kirli ittifak artık gizlenmiyor: Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP flamaları açıldı

Alanda 'Demirtaş' sloganları atıldı

Alana gelenler tarafından Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik sloganlar atıldı. Ekrem İmamoğlu da atılan sloganlara karşı, 'Adaletin Ekrem'i de olmaz Selahattin'i de olmaz' diyerek 3 ayrı terör suçundan cezası kesinleşen Demirtaş'ın tutukluluğuna karşı çıktı.
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