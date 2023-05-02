İstanbul Arnavutköy'de 23 yaşındaki oğlunu başından ve göğsünden vurarak öldüren baba, kayıplara karıştı

İstanbul Arnavutköy'de bir baba, kavga ettiği 23 yaşındaki oğlunu silahla başından ve göğsünden vurarak öldürdü. Polis ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan babanın yakalanması için çalışma başlattı.

Kan donduran cinayet, İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi.İddiaya göre eşiyle ayrı olan M.A., 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş ile beraber yaşıyordu. Baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından giriş kattaki evlerinden silah sesleri yükseldi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mutlucan Ateş'in başından ve göğsünden aldığı iki kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.Polis, cinayetin ardından kayıplara karışan M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.