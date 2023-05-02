Emeklilik yasası kaosu 1 Mayıs'a yansıdı: Fransa yanıyor

Fransa halkı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, emeklilik yaşını 2 yıl artıran reforma karşı gösterilere devam ediyor. Başkent Paris'te emeklilik reformu karşıtı kitlesel eylemlerin 13'üncüsünde polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.Fransız basını Paris'te gösteriler daha başlamadan en az 22 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, göstericilerin kendilerine göz yaşartıcı gazla müdahale eden polislere havai fişeklerle karşılık verdiği görüldü.Lyon kentinde de protestocuların iş yerlerinin camlarını kırdığı ve çöp kovalarını ateşe verdiği eylemlerde göstericilerin polisin dron kullanma ihtimaline karşı şemsiye açmaları dikkati çekti.Öte yandan Nantes kentinde göstericiler valiliğin girişinde yangın başlatırken polis bu kentte de çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.