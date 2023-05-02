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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Çalışma saatlerini yeniden düzenlemeliyiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün katıldığı Memur-Sen'in toplantısında çalışan herkesi yakından ilgilendiren konulara değinerek, mesai saatleriyle ilgili de yeni bir düzenlemeye gidilmesi ihtiyacını dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Çalışma saatlerini yeniden düzenlemeliyiz
Ekleme: 2.05.2023 - 11:56 Güncelleme: 2.05.2023 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Çalışma saatlerini yeniden düzenlemeliyiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen'in Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Olağan Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı.

Bakan Bilgin, burada asgari ücretten, 3600 ek göstergeye kadar geniş yelpazede iş dünyasının ilgilendiren konularda mesajlar verdi.

Bilgin, konuşmasında ayrıca, şu anda özellikle Avrupa'da yaygın olarak gündemde olan ve İngiltere'de 5 saati indirilmesi tartışılan 8 saatin altında çalışma ile ilgili olarak düşüncelerini paylaştı.

Bakan Bilgin, haftalık 45 saat olan çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten açıklamalar yaptı.

'Günlük mesai saatlerinin yeniden ele alınması gerek'

Bilgin, 'Çalışma saatlerini yeniden düzenlemeliyiz. İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi, 5 saat deneniyor.' diyerek, gelişen yeni iş ortamları nedeniyle günlük mesai saatlerinin yeniden ele alınması gerektiği düşüncesini aktardı.

'Çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, düzenlemek durumundayız'
Bakan Vedat Bilgin, mesai saatleriyle ilgili dünyadan örnekler verdiği konuşmasında, çalışma hayatını modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak düzenlenmesine vurgu yaparak şöyle konuştu:

İlk eylem Chicago'da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Yaklaşık yine 100 yıla yakındır veya 100 yıldan biraz daha fazla da dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma süreleri 8 saate indirildi.

'Şimdi başka çağda yaşıyoruz'

Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz. Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar? Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır.

'Artık günümüzde tartışılması gereken ilk şey çalışma süreleri'

Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz. Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız.

'İngiltere'de örnek çalışma yapıldı'

İngiltere'de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor.
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