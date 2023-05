Binali Yıldırım: 11 gün sonra PKK, Kandil ve FETÖ'nün sesi soluğu kesilecek

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Seçim Ofisi açılışı ve çeşitli etkinliklere katılmak için Nevşehir'e geldi. Açılış töreninde konuşma yapan Binali Yıldırım, 'Değerli kardeşlerim Nevşehir'in saygıdeğer güzel insanları önümüzde on bir gün var. On bir gün sonra sandığa gideceğiz. Sandıkları üç beş öyle bir dolduracağız, öyle bir dolduracağız ki o PKK Kandil FETÖ sesi soluğu kesilecek' dedi.'HEP BİR AĞIZDAN ORTALIĞI KARIŞTIRACAKLAR'Yıldırım 'İşte diğer adayın adı açıklandı. Ne oldu? Kemal Bey'in adı açıklanır açıklanmaz hemen Kandil'den, Irak'tan, Suriye'den, PKK, PYD, YPG, olmadı, okyanus ötesinden FETö'den hep bir ağızdan Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz, Kemal Bey'i getireceğiz. Niye? Niye söylüyorlar bunu biliyor musunuz? Diyorlar ki bu İHA'lardan, SİHA'lardan başımızı kaldıramıyoruz. Askeri şehit edemiyoruz korucuları şehit edemiyoruz. Polisi şehit edemiyoruz. Kapana kısıldık. İşte Tayyip Erdoğan giderse biz tekrar ülkeye geleceğiz, Güneydoğu'yu böleceğiz. Ortalığı karıştıracağız. Tekrar terörü bu ülkenin gündemine getireceğiz. Allah kurtarsın. Peki Nevşehir, soruyorum Nevşehir buna fırsat verir mi? Bölücülere, FETÖ'cülere, Nevşehir geçit verir mi? Hayır. Vermez elbette Değerli kardeşlerim. O halde ne yapıyoruz? 14 Mayısta sandığa gidiyorsunuz. Herkesi sandığa getireceğiz ve bu işi bitireceğiz' ifadelerini kullandı.'YOLLARI BÖLERİZ AMA TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRMEYİZ'Yıldırım 'Önümüzde 11 gün var. On bir gün sonra sandığa gideceğiz. Sandıkları öyle bir dolduracağız ki o PKK'nın, Kandil'lin, FETÖ'nün sesi soluğu kesilecek. Biz on beş seçim yaptık. On beş seçimde de hep Nevşehir bizi açık ara birinci parti yaptı. Ama ama biz de boş durmadık. Nevşehir'in yollarını yaptık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük Türkiye'yi böldürmeyiz' şeklinde konuştu.