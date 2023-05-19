Nevşin Mengü son durumu değerlendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan itidalli, muhalefet telaşlı

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Ancak ilk turda adaylar 50+1 oy oranına ulaşamayınca seçim 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tura kaldı. Seçimden yüzde 5,17 oy ile çıkan Sinan Oğan, aldığı oy oranıyla ikinci turun kilit ismi haline gelirken, Oğan’ın hangi adaya destek vereceği merak konusu olmaya başladı.Seçimlerde milliyetçi oylar yerine HDP oylarını tercih eden Millet İttifakı ise seçim sonuçlarının ardından U dönüşü yaptı.Hem Kılıçdaroğlu hem de CHP’nin ağır topları, terör örgütlerine şirin görünmek için sarf ettiği sözleri çabuk unuttu.Seçim sürecinde Kandil’den ve FETÖ’cülerden gelen destek açıklamalarına dahi sessiz kalan Kılıçdaroğlu, dün düzenlediği basın toplantısında milliyetçi söylemlere yöneldi.Kemal Kılıçdaroğlu konuşması sırasında, "Terörü bitireceğim, mültecileri göndereceğim." söylemlerini çokça vurguladı.CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir anda U dönüşü yapmasını muhalefete yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü yorumladı.Nevşin Mengü, şu anda muhalefette olan tek şeyin panik olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun tam tersi şekilde itidalli bir şekilde kampanyayı yürüttüğünü belirten Mengü, muhalefetteki telaşa karşılık nasıl bir önlem alınacağını sordu.Seçmenin bu kısa süre içerisinde yapılan 180 derecelik dönüşü satın almayacağını belirten Mengü, "Bu zamana kadar Kılıçdaroğlu eliyle kalp yapıyordu bir günde yumruğunu masaya vuruyor. Seçmen bunu neden satın alsın?" dedi.Sinan Oğan'ın kime destek vereceğini de yorumlayan Mengü, "Cumhur İttifakı’nın Sinan Oğan’la bir pazarlığa gireceğini tahmin etmiyorum." dedi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi ve göçmen karşıtı söylemlere girmesinde ana etkenin Sinan Oğan'a verilen oylar olduğunu belirten Mengü, şu ifadeleri kullandı:'Gidecekler kardeşim’ diyor, belli ki seçimler düzensiz göçmenler üzerinden götürülecek, ivedilikle Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ile bir anlaşma yapılmak isteniyor. Sinan Oğan’ın eli güçlü şu anda ve Kılıçdaroğlu’nun ona bir Göç Bakanlığı verme projesi var aklında. Şöyle diyorlar galiba bu adam kaç almış yüzde 5, ne demiş göçmen o zaman biz de oradan yürüyelim.