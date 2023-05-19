AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzünü ortaya çıkardı: Şimdi milliyetçi mi oldu?

14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli kanlı katillere methiyeler düzmesi hafızalardaki yerini korurken, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milliyetçi seçmene şirin görünmek için 'Ben terör örgütleri ile masaya oturmadım oturmam' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun yalanını ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, PKK'lı teröristlerin cenazelerine katılan eşi Selvi Kıılıçdaroğlu'nu ve parti içerisinde terörist cenazelerine katılanları hatırlatarak tepki geldi.14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem Milletvekilliği seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti iktidarını yenebilmek için birbirine benzemez 6 parti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bir araya gelirken, seçim takviminin açıklanması ile gizli ortak HDP'de ittifaka dâhil olmuştu. HDP'ye, PKK ve FETÖ terör örgütlerine şirin görünmek adına eli kanlı katillere güzellemeler yapan, APO'ya, Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgür kalacakları müjdesini veren Kılıçdaroğlu, terörist diyemediği PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteklerine rağmen seçim günü büyük bir hezimet yaşadı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 2 buçuk milyon oy farkla Cumhurbaşkanlığını seçimini kaybeden Kılıçdaroğlu, parlamentoda da istediği çoğunluğu elde edemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 11 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi de terör sevici kimliğini bırakıp, 14 Mayıs seçimleri öncesinde ağzına almadığı milliyetçi kimliğe bürünmeye kalktı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun 2015 yılında katıldığı PKK'lı terörist cenazesini unutan, Sezgin Tanrıkulu'nun gözyaşı döktüğü PKK'lı teröristlerin cenazelerini görmezden gelen ve Özgür Özel'in şehit cenazesinde gülerek sohbet etmesini umursamayan Kılıçdaroğlu, seçim öncesi 'Ben terör örgütleri ile masaya oturmadım oturmam.' diyerek milliyetçi seçmenin duygularını sömürmeye kalktı.Koltuk sevdası uğruna kirli pazarlıklar içinde olan Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzünü ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 'Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesi eli kanlı katil Abdullah Öcalan'a, Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük naraları attığını ne çabuk unuttu. Partisi içerisindeki Sezgin Tanrıkulu'nun terörist cenazelerinde gözyaşı döktüğünü, Özgür Özel'in şehidimizin cenazesinde kahkahalarla güldüğünü ne çabuk unuttu. Hepsi bir yana eşi Selvi Kılıçdaroğlu hanımefendinin 2015 yılında katıldığı terörist cenazesini de mi unuttu? O cenazede 'Katil devlet' sloganları atılırken tepki göstermeyen Kılıçdaroğlu şimdi milliyetçi mi oldu?Kılıçdaroğlu eğer terörle mücadele etmek istiyorsa, eğer bu söylemlerinde samimiyse önce evini terörden temizlesin. Eşinin katıldığı terörist cenazesinin hesabını şehit ailelerine versin. Önce PKK'nın terör örgütü olduğunu söylesin. Bizim milletimiz bunları unutmadı. Yeri ve zamanı geldiği zaman da hesabını soruyor' şeklinde konuştu.