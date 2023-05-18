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Beyaz Gazete
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 38 şüpheli adliyede

Kayseri’de, 500 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 18.05.2023 - 11:03 Güncelleme: 18.05.2023 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 38 şüpheli adliyede
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, 16 Mayıs'ta operasyon başlattı. 500 polisin katılımıyla 55 adrese yapılan operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerdeki aramalarda 25 kilo 605 gram metamfetamin, 738,08 gram eroin, 1 kilo 341 gram sentetik kannabinoid, 116 kilo 763 gram kubar esrar, 1 kilo 109 gram toz esrar, 1 kilo 707 gram skunk, 100 gram kokain, 11 bin 560 adet sentetik hap, 1943 adet captagon, 32 hassas terazi, 249 adet ecstasy hap, 28 tabanca, 48 mermi, 1 tüfek, 14 adet kartuş, 3 telefon, 3 alüminyum folyo, 100 dolar ve 51 bin 460 TL ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün, sabah saatlerinde, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, ardından adliyeye sevk edildi.
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