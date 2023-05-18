Depremzedelerden sonra şehide de hakaret: “Müstahak size şehit olmak”

Ekşi Sözlük isimli internet sitesinde “Şehit cenazesinde CHP çelenginin parçalanması” başlıklı bir konu açıldı. Birçok kişi bu başlık altında yorum yazarken bir kullanıcı şehide küfür ve hakaret içeren bir yorum yazarak "A…sığırları müstahak size şehit olmak" dedi. Hakaret yorumları bununla da sınırlı kalmadı. Ekşi Sözlük’teki bu ağır küfür ve hakaretlere ise sosyal medya platformu Twitter’dan büyük tepki gösterildi. Bir tepkide ise “Ha Charlie Hebdo ha Ekşi Sözlük... Aynı bataklık...” denildi. İşte detaylar...

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu istediği başarıyı elde edemedi. Özellikle deprem bölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy patlaması yaşanması bazı CHP'li seçmeni rahatsız etti. Muhaliflerden bazıları afetzedelere hakaret ve tehditler de savurdu. Savcılık ise hakaret eden sosyal medya hesaplarına yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerden bazıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine yollandı.



TEPKİ GÖSTERİLDİ, ÇELENK PARÇALANDI!

Önceki gün ise Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada dört asker ile bir korucu şehit oldu. Şehitlerden Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın ise memleketi Tokat'ta cenaze töreni düzenlendi.



Cenaze törenine, HDP ile seçim için ortaklık yapan 6'lı koalisyon bileşenlerinden CHP ve İYİ Parti çelenk gönderdi. Ancak HDP'nin ve terör örgütü PKK'nın destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelengi şehit yakınları parçalayarak tepkisini ortaya koydu.



"MÜSTAHAK SİZE ŞEHİT OLMAK"



Ekşi Sözlük isimli internet sitesinde ise "Şehit cenazesinde CHP çelenginin parçalanması" başlıklı bir konu açıldı. Birçok kişi tepki hakkında yorum yazarken bir kullanıcısı hakarete ve küfre varan bir yorum yazdı. Çelengin parçalanması başlığına yorum yazan kullanıcısı "A…sığırları müstahak size şehit olmak" dedi. Bu ağır küfür ve hakaret sosyal medya platformu Twitter'da tepkiyle karşılandı. Birçok vatandaş Ekşi Sözlük'teki yorumlarda şehitlere hakaret edilmesine tepki gösterdi. Örneğin AK Partili Mücahit Birinci tepkisini şöyle dile getirdi: "Ha Charlie Hebdo ha Ekşi Sözlük... Aynı bataklık..."



ANADOLU İNSANI VE ŞEHİTLERE HAKARETLER!



Ekşi Sözlük'deki başka yorumlarda ise Anadolu insanları ve şehitler tekrar tekrar hedef alındı. Yorumlarda "Umarım çelenk parçalayan arkadaşlar da şehitlik mertebesine ulaşır", "…Cahillerin verdiği tepkidir... AKP'ye oy verin torununuz da terörden şehit olsun", Anadolu çomarı lafı boşuna üretilmemiştir", "Böyle ş.. bir halkımız var işte. Biz de uğraşıyor, ikna etmeye çalışıyoruz, beter olsun.. cahil bedeviler. Bir kuru ekmeğe muhtaç olsunlar" ifadeleri kullanıldı. Bu yazılan hakaret içeriklerine de Twitter'dan tepki yağdı!



"SON TERÖRİSTE KADAR DURMAYACAĞIZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajında ise terörle mücadele vurgusu yaparak şunları söylemişti: "Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız."