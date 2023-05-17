CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Kumaş yüklü tır viyadükten düştü: Sürücü hayatını kaybetti
Bursa’da etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kumaş yüklü tır devrildi. Metrelerce sürüklenen tır bariyerlere çarparak 60 metrelik viyadükten dere yatağına düştü. Kazada demir yığınına dönen TIR’da sıkışan Alişan Eryılmaz hayatını kaybetti.
Kaza, saat 04.30 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik ilçesi mevkiinde meydana geldi. Gemlik Serbest Bölge’de bulunan bir fabrikadan aldığı kumaşları İstanbul’a götürmek üzere yola çıkan Alişan Eryılmaz (59) idaresindeki 16 AIA 371 plakalı TIR, İstanbul-İzmir Otoyolu’ndaki Gemlik-1 Viyadüğü’nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Savrularak yan yatan TIR metrelerce sürüklenerek bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayarak 60 metrelik yükseklikten dere yatağına düşen TIR demir yığınına döndü.
Tırın şoförü hayatını kaybetti
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, TIR’ın direksiyon kabininde sıkışan şoförü Alişan Eryılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri Eryılmaz’ın cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin 1 saatlik çalışmasından sonra çıkarılan Eryılmaz’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu‘na çok sayıda kumaş rulosu savrulurken, TIR’daki kumaşların büyük bir bölümü de dere yatağına döküldü. Polisin olay yerindeki incelemesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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