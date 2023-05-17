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%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
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AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
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0
AP 48.719
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Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak

Son zamanlarda art arda yaşanan Güneş fırtınalarını inceleyen NASA, öldürücü güçte bir Güneş fırtınasının tüm dünyayı karanlığa gömebileceğini ifade etti. Öte yandan insanlığın bu durumu yalnızca 30 dakika öncesinden bilebileceği biliniyor.

Ekleme: 17.05.2023 - 12:49 Güncelleme: 17.05.2023 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak
Bir süredir Güneş fırtınalarını inceleyen Amerikan Uzay ve Havacılık Üssü (NASA), tüm dünyayı karanlığa gömebilecek fırtınalarla ilgili dikkat çeken bir tespitte bulundu.

NASA'ya göre öldürücü Güneş fırtınaları elektriği saatlerce devre dışı bırakabilir ve hazırlanmak için yalnızca 30 dakika olabilir. Bunun yanı sıra insanların bir hayatta kalma kiti oluşturma ve dijital belgelerin basılı bir kopyasını almak için de hazırlık yapmalılar.

Gökbilimciler 24 Nisan'da Güneş'in yüzeyinde bir patlama gözlemişti. Söz konusu meydana gelen patlama bugün Dünya'yı vurmaya hazırlanan milyarlarca tonluk plazmayı serbest bıraktı.

Koronal kütle atımı olarak bilinen patlama, Güneş'in güneybatı kısmından fırladı ve yoğun güneş rüzgarları yardımıyla Dünya'ya doğru plazma fırlattı.

Avrupa Uzay Ajansı tarafından yakalanan olayda, bu parçacıklara yapılabilecek hiçbir şeyin olmadığına ve Dünya'ya çarpmasının ya da çarpmamasının yalnızca 'kader' olduğuna dikkat çekildi. Plazma akışı Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin açıklamasına göre bu akşam saatlerine kadar etkili olacak.

EarthSky ise Dünya'nın manyetik alanının plazmalar nedeniyle sabitlendiğini ifade etti.

Uzmanların raporlarına göre parçacıklar Dünya'nın yörüngesindeki uyduları bozabilir ve bu ihtimal yüzde 50 civarında. Aynı zamanda uzmanlar elektrik kesintisi ihtimalinin de olduğunu dikkat çekti. Bunun yanı sıra söz konusu akış, Dünya'yadaki pek çok teknolojik aleti de bozabilecek bir radyasyon içeriyor.

Güneş rüzgarlarının aynı zamanda Dünya'nın manyetosferini şok eden bir etkiye sahip olması de bilinenler arasında. Yaşanan jeotermal fırtınalar ise yörüngede dönen uydularu bozabilir. Son aylarda pek çok Güneş patlaması Dünya'yı vuruyor. Bu nedenden dolayı da Dünya'nın muhtemelen jeomanyetik bir fırtına darbesiyle karşı karşıya kalacağı düşünülüyor.

Güneş fırtınası haberlerinin artmasının nedeni ise Dünya'nın 11 yıllık Güneş döngüsünün içinde olması.

Ancak 3 Kasım'daki Güneş fırtınasında ilginç bir olay yaşanmıştı. Gökyüzünde şaşırtıcı derecede nadir olan pembe ışıkların oluşmasına neden olmuştu. Söz konusu pembe ışıklar Grönland çevresinde görülmüştü.

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak

Bilim insanları ise yaşanan bu patlamalardan dolayı Carrington olayını hatırladı. 1859 yılında yaşanan bu patlama şimdiye kadar kaydedilen en büyük Güneş fırtınası olarak biliniyor. Muazzam boyuttaki Güneş fırtınası Paris'ten Boston'a kadar elektrik kesintisine neden olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda ise Hindistan Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi, güneş rüzgarı ve Dünya'nın manyettosferiyle etkileşime girmesi nedeniyle bir ekvatoral koronal deliğinin oluşmuş olabileceğini söylemişti.

Korona kütle delikleri, Güneş'in atmosferinden fırlatılan yüklü parçacık patlamaları anlamına geliyor. Bu parçacıklar, Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşime girdiği zaman nefes kesici görüntüler yaratıyor.

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak



Uzmanlar, bozulmalar nedeniyle dünyanın karanlığa gömülebileceğine dikkat çekti. Ayrıca bu manyetik bozulmalar çok kararsız bir durumda; bu nedenle problemler günler hatta haftalarca sürebilir.

Geçtiğimiz aylarda da gizemli bir güneş fırtınası Dünya'yı vurmuştu. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin belirttiğine göre 25 Haziran akşamında gece boyunca G1 sınıfı bir jeomanyetik fırtına yaşanmıştı.


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