Sözcü’den skandal manşet: Depremzede vatandaşların acısıyla dalga geçtiler

Sözcü Gazetesi, Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçecek skandal bir manşete imza attı. 14 Mayıs seçimlerinden Cumhur İttifakı'nın parlamentoda büyük bir zafer kazanmasını hazmedemeyen Sözcü, hem milletimizle, hem de depremzede vatandaşlarımızın acısıyla dalga geçti.DEPREMZEDELERİ HEDEF ALDILAR14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını manşetinden eleştirmek isteyen Sözcü Gazetesi eşine az rastlanır bir skandalda başrol oynadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçuk vaatlerine itibar etmeyerek hizmet ve eser siyasetinden yana oyunu kullanan milyonlarca vatandaşımızla adeta dalga geçti. Bu kadarla da sınırlı kalmayan Sözcü Gazetesi, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın, güven ve istikrardan yana oy kullanmasını da hazmedemedi.16.05.2023 tarihli manşetini, 'Demek ki millet TOGG'muş' başlığıyla veren Sözcü, milletimizin oy tercihlerini manipüle etmeye çalıştı. 'Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevdi' alt başlığını da geçen Sözcü, afetzede vatandaşlarımızı hedef aldı. Depremin olduğu ilk günden itibaren var gücüyle bölgede olan devletin hizmetlerini gizlemeye çalışan Sözcü, milletin ferasetini ise görmezden geldi.Gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerdense Cumhur İttifakı'nın eser ve hizmet siyasetini tercih eden vatandaşların iradesini manşetinden hedef alan Sözcü'ye sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki geldi.Hukukçu Bilal Çetin, 'Sözcü Gazetesi'nden milletimize hakaret. 'Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş.' Bitmedi tükenmedi bu millete olan tepeden bakışınız ve nefretiniz. Yazıklar olsun.'Gazeteci Fatih Er, 'Demek ki siz akıllanmaz ve üstten bakma kibrinizi değiştiremezsiniz. Demek ki hiçbir zaman kazanamayacaksınız.'