CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Meclis'in ilk mesaisi yemin töreni olarak başlayacak
Milletvekili seçimlerinin ardından yenilenen parlamento, kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının üçüncü günü toplanarak Meclis'te kürsüye çıkarak yemin metni okuyacak
Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçimi geride bıraktı...
Tarihi seçimin ardından 28. Dönem Milletvekili adayları belli oldu.
Bunun ardından milletvekili seçimi ile parlamento da yenilendi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci yasama dönemi takvimi yemin töreni ile işlemeye başlayacak.
Seçim sonuçlarından üç gün sonra toplanacak
İç tüzüğe göre Genel Kurul, kesin seçim sonuçlarının açıklanmasını takip eden üçüncü gün toplanacak.
Milletvekileri yemin metni okuyacak
Yeni dönemin milletvekilleri alfabetik sırayla, seçim çevresi ve isimlerine göre kürsüye gelerek yemin metnini okuyacak.
16 kişi cumhurbaşkanlığı kabinesinden
600 vekil arasında cumhurbaşkanlığı kabinesinin 16 ismi de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 15 bakan yeni dönemde milletvekili olarak görev yapacak.
Bakanlar yemin törenine katılmayacak
Bunun ardından bu isimler yemin ettiklerinde bakanlıklarının devam edip etmeyeceği sorusu merak uyandırdı.
AK Parti, bakanlıkların hizmetlerinde aksama yaşanmaması için buna karşı ara bir formül geliştirdi. Söz konusu 16 isim yemin törenine katılmayacak.
Yeni kabineye kadar bakanlar görevinde
Bakanlar, 28 Mayıs'taki ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlanıp yeni kabine kurulana kadar görevde kalacak.
Tarihi seçimin ardından 28. Dönem Milletvekili adayları belli oldu.
Bunun ardından milletvekili seçimi ile parlamento da yenilendi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci yasama dönemi takvimi yemin töreni ile işlemeye başlayacak.
Seçim sonuçlarından üç gün sonra toplanacak
İç tüzüğe göre Genel Kurul, kesin seçim sonuçlarının açıklanmasını takip eden üçüncü gün toplanacak.
Milletvekileri yemin metni okuyacak
Yeni dönemin milletvekilleri alfabetik sırayla, seçim çevresi ve isimlerine göre kürsüye gelerek yemin metnini okuyacak.
16 kişi cumhurbaşkanlığı kabinesinden
600 vekil arasında cumhurbaşkanlığı kabinesinin 16 ismi de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 15 bakan yeni dönemde milletvekili olarak görev yapacak.
Bakanlar yemin törenine katılmayacak
Bunun ardından bu isimler yemin ettiklerinde bakanlıklarının devam edip etmeyeceği sorusu merak uyandırdı.
AK Parti, bakanlıkların hizmetlerinde aksama yaşanmaması için buna karşı ara bir formül geliştirdi. Söz konusu 16 isim yemin törenine katılmayacak.
Yeni kabineye kadar bakanlar görevinde
Bakanlar, 28 Mayıs'taki ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlanıp yeni kabine kurulana kadar görevde kalacak.
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