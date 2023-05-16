Meclis'in ilk mesaisi yemin töreni olarak başlayacak

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçimi geride bıraktı...Tarihi seçimin ardından 28. Dönem Milletvekili adayları belli oldu.Bunun ardından milletvekili seçimi ile parlamento da yenilendi.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci yasama dönemi takvimi yemin töreni ile işlemeye başlayacak.İç tüzüğe göre Genel Kurul, kesin seçim sonuçlarının açıklanmasını takip eden üçüncü gün toplanacak.Yeni dönemin milletvekilleri alfabetik sırayla, seçim çevresi ve isimlerine göre kürsüye gelerek yemin metnini okuyacak.600 vekil arasında cumhurbaşkanlığı kabinesinin 16 ismi de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 15 bakan yeni dönemde milletvekili olarak görev yapacak.Bunun ardından bu isimler yemin ettiklerinde bakanlıklarının devam edip etmeyeceği sorusu merak uyandırdı.AK Parti, bakanlıkların hizmetlerinde aksama yaşanmaması için buna karşı ara bir formül geliştirdi. Söz konusu 16 isim yemin törenine katılmayacak.Bakanlar, 28 Mayıs'taki ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlanıp yeni kabine kurulana kadar görevde kalacak.