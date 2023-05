İnsanlığın bittiği an: Sandıkta hayal kırıklığına uğrayınca depremzedeleri hedef aldılar

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ilk tur geride kaldı. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan 14 Mayıs seçimleri sonrasında Yedili Masa yanlıları sosyal medyadan deprem bölgesindeki seçmenlere saldırmaya başladı. Deprem bölgesinde Erdoğan'ın fazla oy almasını hazmedemeyen muhalif hesaplar depremzedelere hakaretler yağdırıp 'keşke dahaçok ölseydiniz, beter olun, hakkımız haram olsun' diyerek yaptıkları yardımları geri istedi. 50 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği asrın felaketiyle ilgili yorumlar büyük tepki çekti.Yakalama kararı çıkarıldıAlmanya'da yaşayan ve deprem bölgesine 12 bin euro gönderdiğini söyleyen küfürbaz bir dönerci, depremzedelere hakaret dolu söler sarfedip, 'Yardımlar haram zıkkım olsun. Sizler alçaksınız' diyerek saldırıda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Ayşegül Didem Doğan isimli bir Tiktok kullanıcısı da tehditkâr sözlerle, 'Biz basar gideriz, hayatımızı kurtarırız. Diplomamız var, yabancı dilimiz var. Ama siz 'Deprem oldu, açız, bizim için para toplayın', al. Hiçbir şey yapmayız bundan sonra. Nereye oy verdin diye sorarlar adama' depremzedeleri hedef aldı. 'Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz. Kazanmazsak sonsuza kadar böyle' diyerek tehditler savurdu.İşte insanlık dışı tweetlerden bazıları; 'Ulan Kahramanmaraş, siz nasıl insansınız ya. Daha toprağı soğumadan cenazelerinizin. Yazıklar olsun size. Allah sizi kahretsin be, size her şey müstahak cahil amipler.''Keşke daha çok ölseydiniz, bir insanın hiç mi aklı olmaz.''Kimse bana artık Hatay'da su yok, bilem ne yok demesin!! Yazıklar olsun o döktüğüm gözyaşlarına, uykusuz canlı cenaze gibi dolaştığım ve tüm maddi manevi yaptıklarıma!!! Beter olun.''Biz de salak gibi her ay yardım yapıyoruz. Aç açıkta kalmasınlar diye, haram zıkkım olsun.''Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla...Yazık'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, depremzedelere yönelik provokatif paylaşımlar yapan ve insanlık dışı söylemlerde bulunanlar hakkında soruşturma başlattı.