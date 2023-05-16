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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

İnsanlığın bittiği an: Sandıkta hayal kırıklığına uğrayınca depremzedeleri hedef aldılar

64 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İlk turda deprem bölgesinde en çok oyu deprem anından itibaren bölgede cansiperane çalışan Cumhur İttifakı aldı. Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na fark atmasını hazmedemeyen muhalefet yanlısı hesaplar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren depremzedelere hakaret edip küfürler savurdu. Savcılık ‘keşke daha çok ölseydiniz' deyip hakaret dolu paylaşımlarda bulunan hesaplar için soruşturma başlattı.

İnsanlığın bittiği an: Sandıkta hayal kırıklığına uğrayınca depremzedeleri hedef aldılar
Ekleme: 16.05.2023 - 14:59 Güncelleme: 16.05.2023 - 15:05 / Editör: Ozge Selin
İnsanlığın bittiği an: Sandıkta hayal kırıklığına uğrayınca depremzedeleri hedef aldılar
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ilk tur geride kaldı. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan 14 Mayıs seçimleri sonrasında Yedili Masa yanlıları sosyal medyadan deprem bölgesindeki seçmenlere saldırmaya başladı. Deprem bölgesinde Erdoğan'ın fazla oy almasını hazmedemeyen muhalif hesaplar depremzedelere hakaretler yağdırıp 'keşke dahaçok ölseydiniz, beter olun, hakkımız haram olsun' diyerek yaptıkları yardımları geri istedi. 50 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği asrın felaketiyle ilgili yorumlar büyük tepki çekti.

Yakalama kararı çıkarıldıAlmanya'da yaşayan ve deprem bölgesine 12 bin euro gönderdiğini söyleyen küfürbaz bir dönerci, depremzedelere hakaret dolu söler sarfedip, 'Yardımlar haram zıkkım olsun. Sizler alçaksınız' diyerek saldırıda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ayşegül Didem Doğan isimli bir Tiktok kullanıcısı da tehditkâr sözlerle, 'Biz basar gideriz, hayatımızı kurtarırız. Diplomamız var, yabancı dilimiz var. Ama siz 'Deprem oldu, açız, bizim için para toplayın', al. Hiçbir şey yapmayız bundan sonra. Nereye oy verdin diye sorarlar adama' depremzedeleri hedef aldı. 'Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz. Kazanmazsak sonsuza kadar böyle' diyerek tehditler savurdu.

İşte insanlık dışı tweetlerden bazıları; 'Ulan Kahramanmaraş, siz nasıl insansınız ya. Daha toprağı soğumadan cenazelerinizin. Yazıklar olsun size. Allah sizi kahretsin be, size her şey müstahak cahil amipler.'

'Keşke daha çok ölseydiniz, bir insanın hiç mi aklı olmaz.'

'Kimse bana artık Hatay'da su yok, bilem ne yok demesin!! Yazıklar olsun o döktüğüm gözyaşlarına, uykusuz canlı cenaze gibi dolaştığım ve tüm maddi manevi yaptıklarıma!!! Beter olun.'

'Biz de salak gibi her ay yardım yapıyoruz. Aç açıkta kalmasınlar diye, haram zıkkım olsun.'

'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla...Yazık'

Savcılık soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, depremzedelere yönelik provokatif paylaşımlar yapan ve insanlık dışı söylemlerde bulunanlar hakkında soruşturma başlattı.
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