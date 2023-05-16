Beştepe'de ikinci tur zirvesi! Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Beştepe'de bir araya geldi.Beştepede ikinci tur zirvesi Erdoğan, Bahçeli ile görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.