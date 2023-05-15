CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Seçim ikinci tura kaldı: 50 bin yeni seçmen oy kullanacak
14 Mayıs seçimlerinde yaklaşık 6 milyon genç ilk kez oy kullandı. Seçimin ikinci tura kalmasıyla sayı arttı. 28 Mayıs'a kadar 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin genç seçmen daha ilk defa sandık başına gidecek.
Türkiye dün tarihi bir seçime gitti…
Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların 44,51'ini, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 44,88'ini aldı.
Seçim ikinci tura kaldı
50 artı 1'in üzerine iki adaydan biri çıkamayınca seçim ikinci tura kaldı.
Yurt içi ve yurt dışındaki seçmenlerin yoğun bir katılım gösterdiği, 60 milyona yakın seçmenin oy kullandığı seçimde, bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa sandık başına gitti.
Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'daydı.
50 bin seçmen daha sandığa gidecek
Ve ikinci turda 50 bin seçmen daha olacak.
Seçmenler, nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesi ve e-Devlet üzerinden görebilecek.
Adaylar gençlere yönelecek
Cumhurbaşkanı adaylarının da yeni genç seçmen kitlesini kazanmak için çalışmalarını yoğunlaştıracağı öngörülüyor.
28 Mayıs tarihine kadar olan süreçte taze gençlere yönelik etkinliklere daha da ağırlık verilecek.
Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların 44,51'ini, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 44,88'ini aldı.
Seçim ikinci tura kaldı
50 artı 1'in üzerine iki adaydan biri çıkamayınca seçim ikinci tura kaldı.
Yurt içi ve yurt dışındaki seçmenlerin yoğun bir katılım gösterdiği, 60 milyona yakın seçmenin oy kullandığı seçimde, bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa sandık başına gitti.
Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'daydı.
50 bin seçmen daha sandığa gidecek
Ve ikinci turda 50 bin seçmen daha olacak.
Seçmenler, nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesi ve e-Devlet üzerinden görebilecek.
Adaylar gençlere yönelecek
Cumhurbaşkanı adaylarının da yeni genç seçmen kitlesini kazanmak için çalışmalarını yoğunlaştıracağı öngörülüyor.
28 Mayıs tarihine kadar olan süreçte taze gençlere yönelik etkinliklere daha da ağırlık verilecek.
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