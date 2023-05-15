CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,51
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,83
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
|MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
|SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Şahan Gökbakar'dan 6'lı Masa'ya sitem: 'Çıktılar ama bir şey söylemediler'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşmasından sonra 'Altılı Masa'nın yaptığı açıklamaya muhalefete yakınlığıyla bilinen komedyen Şahan Gökbakar’dan sitem geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aradaki oy farklıyla birlikte balkon konuşması yapmasının ardından Altılı Masa'da kamera karşısına geçti.
Altılı Masa'nın liderleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın balkon konuşmasına misilleme yaparak yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi ise kendi kesiminde tepki ile karşılandı.
'...ÇIKTILAR AMA BİR ŞEY SÖYLEMEDİLER'
Muhalefete yakınlığı ile bilinen komedyen Şahan Gökbakar, Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adaylarının açıklamalarını yetersiz bularak sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Şahan Gökbakar'ın açıklaması şu şekilde;
'Kimse çıkıp birşey söylemiyor diye yazmıştım....
Çıktılar ama bir şey söylemediler...'
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