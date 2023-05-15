Şahan Gökbakar'dan 6'lı Masa'ya sitem: 'Çıktılar ama bir şey söylemediler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aradaki oy farklıyla birlikte balkon konuşması yapmasının ardından Altılı Masa'da kamera karşısına geçti.Altılı Masa'nın liderleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın balkon konuşmasına misilleme yaparak yanıt verdi.Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi ise kendi kesiminde tepki ile karşılandı.Muhalefete yakınlığı ile bilinen komedyen Şahan Gökbakar, Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adaylarının açıklamalarını yetersiz bularak sosyal medya hesabından tepki gösterdi.'Kimse çıkıp birşey söylemiyor diye yazmıştım....Çıktılar ama bir şey söylemediler...'