CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Osman Gökçek AK Parti Ankara Milletvekili oldu
AK Parti Ankara 2. Bölge 5. Sıradan milletvekili adayı gösterilen Osman Gökçek, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından meclisteki yerini aldı.
Türkiye bugün sandığa giderek Cumhurbaşkanı'nı ve Meclis' girecek olan Milletvekilini seçti. (Seçim sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız…)
Oy verme işlemleri saat 5.00'te biterken, sonuçlar ekranlarda 18:30'tan itibaren açıklanmaya başladı.
Sonuçlar açıklanır açıklanmaz, milletvekili adayı olarak partilerin listelerinde yer alan isimlerden; Meclis'e girmeye hak kazananlar belli oldu.
Bu isimlerden biri de Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek…
Osman Gökçek, AK Parti'nin listesinde Ankara 2. Bölge 5. sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.
AK Parti'nin Ankara'da 01:03'ten itibaren &32,00 oy oranı almasıyla birlikte Gökçek de Meclis'e girmeye hak kazandı.
Böylelikle AK Parti'nin Ankara'daki milletvekili sayısı 17'ya ulaştı.
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