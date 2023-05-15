CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,53
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,81
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.377.160
%49,53
|MUHARREM İNCE
231.182
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.860.371
%44,81
|SİNAN OĞAN
2.783.029
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Bir milyon liralık operasyon! İki adreste ele geçirdiler…
İstanbul’da piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak puro, sigara ve tütün ele geçirildi.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih'te kaçak sigara, puro ve kaçak tütün operasyonu düzenledi. 2 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
3 suç ortağının kaçak ürünleri iş yerlerinde "Duvar" görünümü verilmiş kayar raflar vasıtasıyla açılıp kapanabilen gizli bir bölmeye ve ofis görünümlü diğer adresin zemininde bulunan gizli bölmeye sakladıkları tespit edildi. Piyasa değeri bir milyon lira olan bin 397 kaçak puro, 700 kaçak sigara, 540 elektronik sigara makinesi, 953 elektronik sigara likidi, 27.812,5 gram kaçak sigara tütünü ve 180 tütün öğütme makinesi ele geçirildi.
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