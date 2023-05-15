Bir milyon liralık operasyon! İki adreste ele geçirdiler…

İstanbul’da piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak puro, sigara ve tütün ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih'te kaçak sigara, puro ve kaçak tütün operasyonu düzenledi. 2 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.3 suç ortağının kaçak ürünleri iş yerlerinde "Duvar" görünümü verilmiş kayar raflar vasıtasıyla açılıp kapanabilen gizli bir bölmeye ve ofis görünümlü diğer adresin zemininde bulunan gizli bölmeye sakladıkları tespit edildi. Piyasa değeri bir milyon lira olan bin 397 kaçak puro, 700 kaçak sigara, 540 elektronik sigara makinesi, 953 elektronik sigara likidi, 27.812,5 gram kaçak sigara tütünü ve 180 tütün öğütme makinesi ele geçirildi.