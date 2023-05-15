CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Avrasya Kalkınma Bankası'ndan resmi açıklama geldi! 'Türkiye bize katılsın'
Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Podguzov, bankaya üye ülkeler arasında Türkiye’yi de görmek istediklerini bildirdi.
Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Podguzov, Kazakistan'ın Almatı şehrinde Avrasya Kalkınma Bankasının ev sahipliğinde ve Anadolu Ajansının (AA) “Global İletişim Ortağı” olduğu Asya ve Pasifik Bölgesinin Kalkınma Kurumları Birliğinin (ADFIAP) 46. Toplantısında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Avrasya ekonomisinde ve jeopolitiğinde çok önemli rol oynadığına işaret eden Podguzov, “Şu anda bu konuda somut müzakereler yürütmezsek de potansiyel olarak Türkiye'nin Avrasya Kalkınma Bankası'na katılmasıyla ilgileniyoruz.” dedi.
Podguzov, halihazırda Orta Asya'da özellikle Kazakistan'da Türk yatırımcılar ile ortak projeleri faaliyete geçirdiklerini belirterek, “Kazakistan'ın Türkiye ile keza Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerini göz önünde bulundurarak bankamızın Türkiye ile işbirliğini önemsiyoruz.” ifadesini kullandı.
Bunun yanı sıra Podguzov, Avrasya Kalkınma Bankası olarak Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra afet bölgesine 1 milyon dolar değerinde yardımda bulunduklarını da sözlerine ekledi.
Avrasya Kalkınma Bankası, 12 Ocak 2006'da Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Belarus, Ermenistan ve Tacikistan hükümetleri arasında imzalanan anlaşma ile kuruldu.
Merkezi Kazakistan'ın Almatı şehrinde yer alan ve 2022'den itibaren ADFIAP üyesi olan Avrasya Kalkınma Bankası, bölgede ekonomi, ticaret ve diğer ekonomik bağların geliştirilmesine yönelik altyapıları destekliyor.
Türkiye'nin Avrasya ekonomisinde ve jeopolitiğinde çok önemli rol oynadığına işaret eden Podguzov, “Şu anda bu konuda somut müzakereler yürütmezsek de potansiyel olarak Türkiye'nin Avrasya Kalkınma Bankası'na katılmasıyla ilgileniyoruz.” dedi.
Podguzov, halihazırda Orta Asya'da özellikle Kazakistan'da Türk yatırımcılar ile ortak projeleri faaliyete geçirdiklerini belirterek, “Kazakistan'ın Türkiye ile keza Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerini göz önünde bulundurarak bankamızın Türkiye ile işbirliğini önemsiyoruz.” ifadesini kullandı.
Bunun yanı sıra Podguzov, Avrasya Kalkınma Bankası olarak Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra afet bölgesine 1 milyon dolar değerinde yardımda bulunduklarını da sözlerine ekledi.
Avrasya Kalkınma Bankası, 12 Ocak 2006'da Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Belarus, Ermenistan ve Tacikistan hükümetleri arasında imzalanan anlaşma ile kuruldu.
Merkezi Kazakistan'ın Almatı şehrinde yer alan ve 2022'den itibaren ADFIAP üyesi olan Avrasya Kalkınma Bankası, bölgede ekonomi, ticaret ve diğer ekonomik bağların geliştirilmesine yönelik altyapıları destekliyor.
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