Deprem bölgesinde hüzünlü seçim! Vatandaşlar oy verme işlemi için sandık başında

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Yurt genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan seçimler 17.00'ye kadar sürecek.Deprem bölgesinde hüzünlü seçim! Vatandaşlar oy verme işlemi için sandık başında5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu.Vatandaşlar sabahın ilk dakikalarında saatlerde 08.00'i gösterdiğinde oy kullanacakları sınıflara alındı. Türkiye'nin hemen hemen her yerinden oy manzaraları ajanslara aktarılmaya başlanırken, en merak edilen yer ise deprem bölgesi oldu.srın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oylarını kullanmaya başladı.Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oylarını kullanmaya başladı.Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta vatandaşlar oy verme işlemlerine başladı. Onikişubat ilçesi Zeki Karakız Ortaokulu'na kurulan konteyner alanlarına gelen vatandaşlar saat 08.00 itibari ile oylarını kullandı. Oy kullanmaya okula sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, sıra oluşturdu.Oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden vatandaşlardan Ali Tıraş, "Ülkemize hayırlısı ne ise o olsun. Duygularım ülkem için bayrağım için" dedi.Bir diğer seçmen Ahmet Kuru ise "Memleketimiz için hayırlısı olsun inşallah biz bunu istiyoruz. Memleketimiz için hayırlı olsun. Allah hayırlı eylesin ülkemize" diye konuştu.Vatandaşlardan Halil Denizdolduran da "Vatandaşlık görevimizi yaptık oyumuzu kullandık. Allah vatana millete hayırlı etsin. Depremzedeyiz ve bu seçimler buruk geçiyor ama yine de vatandaşlık görevi" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de oylar kullanılmaya başlandı. Sabah 08:00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitti. Vatandaşlar 08.00'dan itibaren sıraya girerek oylarını kullanmak için bekledi.OSMANİYECumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de oylar kullanılmaya başlandı. Sabah 08:00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitti. Vatandaşlar 08.00'dan itibaren sıraya girerek oylarını kullanmak için bekledi.GAZİANTEPKentte sabah erken saatlerde oy kullanacak vatandaşlar okulların önünde beklemeye başladı. 4 bin 64 sandığın kurulduğu Gaziantep'te 1 milyon 358 bin seçmen oy kullanıyor. 08.00 itibari ile okula gelen seçmenler, polislerin kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından oy kullanacakları sınıflara girdi. Sandık görevlilerinin de kontrolünün ardından vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.MALATYAMalatya'da genel seçimler için depremzede seçmenler, oy kullanma işlemine başladı. Kentte depremzede seçmenlerin bazıları okullarda bazıları ise belirlenen konteynerlerde oylarını kullanıyor.Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da genel seçimler için 530 bin 667 seçmen 1902 sandıkta oy kullanma işlemine başladı. YSK tarafından kentte seçmenlerin oy kullanabilmesi için bazı kurum bahçeleri, konteyner kent ve çadır kentlere 100 konteyner kuruldu.ADIYAMANAdıyaman'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi başladı.6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Adıyaman'da, seçmenler sabah erken saatlerde oy kullanmak için okullara gitti. Seçmenler burada görevlilerden aldıkları oy pusulalarıyla kabinlere girerek tercihlerini yaptıHATAYKahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkım ve can kayıplarına neden olduğu Hatay'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yaklaşık 1 milyonun oy verme işlemleri saat 08.00'de başladı. Vatandaşlar, hasarsız olan okullarda ve hasarlı okulların bahçelerine kurulan 400 konteynerde oy vermek için yoğunluk oluşturdu. Oy vermek için memleketine dönen çok sayıda vatandaş da bavullarıyla birlikte oy sırasına girdi. Deprem nedeniyle kenti terk ettikleri için uzun süredir birbirini göremeyen komşular ve akrabalar da okullarda hasret giderdi.MALATYAAsrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin yıktığı illerden biri olan Malatya'da vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oylarını kullanmaya başladı. Hasar gören bazı okulların bahçelerine kurulan konteynerlerde de oylar kullanılıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde depremin bölgesi olan Malatya'da vatandaşlar oy verme işlemlerine başladı. Kentteki birçok okulda sabah 08.00 itibariyle oy kullanımı başlarken, depremde ağır hasar alan bazı okulların da bahçelerine kurulan konteynerlerde vatandaşlar oy kullanıyor. Oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden vatandaşlar, deprem gölgesinde gerçekleşen seçimin herkese hayırlı olmasını diledi. İl dışından oy kullanmaya gelen birçok kişi de vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için Malatya'ya geldiklerini ve seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.