CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a tepki!
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Anadolu Ajansı’nın seçim sonuçlarını manipüle ettiklerine dair provokatif söylemlerine tepki gösterdi.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, seçim sonuçlarını anlık olarak Türk milleti ile paylaşan Anadolu Ajansı'nın sonuçları manipüle ettiği yönünde skandal açıklamalar yapan İmamoğlu ve Yavaş'a, “Kaybedeceklerini anlayınca provokatif çağrılar yapıyorlar” diyerek tepki gösterdi. Ayrıca sandık görevlilerine seslenen Özcan, “Başkan kazandı Elhamdülillah. Ancak Sandık görevlilerimiz son sandık açılana kadar görev yerlerini terk etmesin. Emeklerimiz zayi olmaması için kendilerine çok büyük görevler düşüyor. Siz yeter ki okçular tepesini bırakmayın. Sandık namustur” şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarını manipüle ettiği yönünde provokatif açıklamalarda bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan tepki geldi.
“ASLA KÖTÜ EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR”
Anadolu Ajansı'nın yüzde 30'luk seçim sonuçlarını yalanlayarak, devlet kurumlarını itibarsızlaştırma gafletinde olan İmamoğlu ve Yavaş için sabır ve kolay hazımlar dilerim. Koltuk sevdasına düşenler kaybettiklerini anlayınca provokatif çağrılar yapmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımızı galeyana getirmeye çalışıyorlar. Bu yapılanlar CHP'nin klasikleşmiş eylemlerinden birtanesi. Vatandaşlarımız bu oyunlara prim vermeyecek ferasettedir. Asla kötü emellerine ulaşamayacaklar. Ankara'da sandık başında görevli olan arkadaşlarımızın rehavete kapılmadan sandıklara sonuna kadar sahip çıkmaları gerekiyor. Sizler bizim okçular tepesindeki okçularımızsınız. Balkon konuşması var diye görevlerini aksatmamaları memleketimiz için önemlidir. Emeklerimizin zayi olmaması için son ana kadar görev yerlerinizi ter etmeyin. Sandık namustur.” dedi.
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