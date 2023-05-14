AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a tepki!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, seçim sonuçlarını anlık olarak Türk milleti ile paylaşan Anadolu Ajansı'nın sonuçları manipüle ettiği yönünde skandal açıklamalar yapan İmamoğlu ve Yavaş'a, “Kaybedeceklerini anlayınca provokatif çağrılar yapıyorlar” diyerek tepki gösterdi. Ayrıca sandık görevlilerine seslenen Özcan, “Başkan kazandı Elhamdülillah. Ancak Sandık görevlilerimiz son sandık açılana kadar görev yerlerini terk etmesin. Emeklerimiz zayi olmaması için kendilerine çok büyük görevler düşüyor. Siz yeter ki okçular tepesini bırakmayın. Sandık namustur” şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarını manipüle ettiği yönünde provokatif açıklamalarda bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan tepki geldi.Anadolu Ajansı'nın yüzde 30'luk seçim sonuçlarını yalanlayarak, devlet kurumlarını itibarsızlaştırma gafletinde olan İmamoğlu ve Yavaş için sabır ve kolay hazımlar dilerim. Koltuk sevdasına düşenler kaybettiklerini anlayınca provokatif çağrılar yapmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımızı galeyana getirmeye çalışıyorlar. Bu yapılanlar CHP'nin klasikleşmiş eylemlerinden birtanesi. Vatandaşlarımız bu oyunlara prim vermeyecek ferasettedir. Asla kötü emellerine ulaşamayacaklar. Ankara'da sandık başında görevli olan arkadaşlarımızın rehavete kapılmadan sandıklara sonuna kadar sahip çıkmaları gerekiyor. Sizler bizim okçular tepesindeki okçularımızsınız. Balkon konuşması var diye görevlerini aksatmamaları memleketimiz için önemlidir. Emeklerimizin zayi olmaması için son ana kadar görev yerlerinizi ter etmeyin. Sandık namustur.” dedi.