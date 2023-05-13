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Beyaz Gazete
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Zeynep Tunuslu: 60 yaşındayım CHP’ye verdim modum kırıldı. Tayyip Bey’e vereceğim ben de sevineceğim

Zeynep Tunuslu'nun modacılık kariyerinin yanı sıra siyasi tercihleriyle de dikkat çekmesi, medyanın da ilgisini üzerine çekti.

Ekleme: 13.05.2023 - 17:12 Güncelleme: 13.05.2023 - 18:22 / Editör: Ozge Selin
Zeynep Tunuslu: 60 yaşındayım CHP’ye verdim modum kırıldı. Tayyip Bey’e vereceğim ben de sevineceğimÜnlü Türk modacı ve gazeteci Zeynep Tunuslu, Son Havadis'e seçimde yapacağı tercihi açıkladı. Zeynep Tunuslu, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere bir gün kala oyunun rengini açıkladı. Bugüne kadar CHP'ye destek olduğunu ifade eden Tunuslu, bu sefer kazananın yanında olmak istediğini ve oyunu Tayyip Erdoğan'a vereceğini belirtti.

Zeynep Tunuslu açıklamlarında, '60 yaşındayım CHP'ye verdim modum kırıldı. Tayyip Bey'e vereceğim ben de sevineceğim' ifadelerini kullandı. (Son Havadis)

1Zeynep Tunuslu: 60 yaşındayım CHP’ye verdim modum kırıldı. Tayyip Bey’e vereceğim ben de sevineceğim
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