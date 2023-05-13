Zeynep Tunuslu: 60 yaşındayım CHP’ye verdim modum kırıldı. Tayyip Bey’e vereceğim ben de sevineceğim

Ünlü Türk modacı ve gazeteci Zeynep Tunuslu, Son Havadis'e seçimde yapacağı tercihi açıkladı. Zeynep Tunuslu, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere bir gün kala oyunun rengini açıkladı. Bugüne kadar CHP'ye destek olduğunu ifade eden Tunuslu, bu sefer kazananın yanında olmak istediğini ve oyunu Tayyip Erdoğan'a vereceğini belirtti.Zeynep Tunuslu açıklamlarında, '60 yaşındayım CHP'ye verdim modum kırıldı. Tayyip Bey'e vereceğim ben de sevineceğim' ifadelerini kullandı. (Son Havadis)