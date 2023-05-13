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PKK'da çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunın daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Ekleme: 13.05.2023 - 22:57 Güncelleme: 13.05.2023 - 22:58 / Editör: Ozge Selin
PKK'da çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütüne 2013 yılında katılan örgüt mensubunun Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Ayrıca teslim olan örgüt mensubunun ailesinin 'Diyarbakır Anneleri' arasına 2019 yılı Aralık ayında katıldığı öğrenildi.

Böylelikle, 2023 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 39'a yükselirken, evlat nöbetinde 41. buluşma gerçekleşecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Evlat nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor. Hakkari'de evlat nöbetinde bekleyen bir aile daha evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek Cumhuriyetimizin 100. yılında PKK bu topraklardan silinecek.' ifadelerini kullandı.

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