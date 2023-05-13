Otogarlarda seçim hareketliliği: Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidiyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) oy kullanacak depremzedelerin dönüş işlemleri ve yol masraflarının ödenmesine ilişkin organizasyonu kapsamında seçmenlerin Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nden (AŞTİ) kalkan otobüslerle memleketlerine dönüşleri sürüyor. Dönüşler nedeniyle AŞTİ'de yoğun trafik yaşanıyor. Otobüs firmaları, deprem bölgesindeki illere peş peşe sefer düzenliyor.Depreme Hatay'da yakalanan Mehmet Vural, AA muhabirine, afetten sonra Hatay'a ikinci kez gittiğini söyledi. AFAD tarafından depremzedeler için güzel bir uygulama yapıldığını belirten Vural, kuruma teşekkür etti.Hataylı depremzede Ömer Alkaya da AFAD'ın depremzedeler için başlattığı bu uygulamadan memnun olduğunu ifade etti. Ankara'ya 2,5 ay önce geldiğini söyleyen Alkaya, 'Memleketimde kızım ve akrabalarım var. Depremde onların evlerine bir şey olmadı. 10 gün orada kalıp Ankara'ya döneceğim.' dedi.Diğer yandan 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmek için şehirlerarası yolculuk yapanlar İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik oluşturdu. Otogarda çok sayıda normal seferin yolcu kontenjanlarının dolduğu, bazı noktalara ise ek seferler düzenlendiği görüldü.Çoğu çevre illerde bulunan Hataylılar, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oylarını kullanmak üzere memleketlerine geri dönmeye başladı.Seçim öncesi Hatay Otogarı'nda da geri dönüşlerin hareketliliği yaşandı. Deprem bölgesine dönen yolcuların yol masrafları da AFAD tarafından karşılanıyor.Hatay Otogarı içerisinde çadırdan oluşturulan tahliye başvuru noktasına gelen vatandaşlar, yol ücretlerini alabilmek için burada kayıt oluşturuyor.Hatay'a dönen yolculardan Halil Azazi, AA muhabirine, depremler yüzünden kentten çıkmak zorunda kaldığını ve seçim için memlekete geri döndüğünü söyledi.İstanbul'dan annesiyle oylarını kullanmak için kente geldiğini anlatan Azazi, 'Seçim gününde oyumuzu kullanıp geri İstanbul'a döneceğiz.' dedi. Bilet ücretlerinin AFAD tarafından karşılandığını yoldayken öğrendiğini aktaran Azazi, bunun için müracaat yapacağını belirtti.Mersin'den memleketi Hatay'a gelen Fatma Mansuroğlu da kalacak yeri olmadığı için şehir dışına çıkmak zorunda kaldıklarını anlattı. Seçim için memleketlerine geri döndüğünü ifade eden Mansuroğlu, seçim günü oylarını kullanacaklarını ifade etti.Mersin'den geldiğini belirten Nasreddin Aşkar da 3 aydır memleketten uzak olduklarını ancak seçimde oy kullanmak üzere Hatay'a geldiğini aktardı. Aşkar, yol masraflarının da karşılandığını kaydetti.Gaziantep'ten gelen Berat Açıkgöz de oy kullanmak için memleketine geldiğini ve otogar içerisinde bulunan müracaat çadırında yol masrafları için kaydını yaptırdığını dile getirdi.