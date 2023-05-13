Devlet Bahçeli'den Burdur'da muhalefete 'PKK' göndermesi: Sizi sadece yıkmayacağız, kökünüzü de kazıyacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Burdur'da gerçekleştirdiği mitinginde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Bahçeli, 'Açık hesap yarın sandıkta görülecektir.' diyerek muhalefetin terör örgütü PKK ve HDP'nin desteği ile seçime girmesine vurgu yaptı. Bahçeli, 'Muhalefet ciddi manada güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Terörist Mustafa Karasu, 'AK Parti ve MHP itifakı yenilmelidir' dedi mi, demedi mi? Sizi sadece yıkmayacağız, kökünüzü de kazıyacağız.' dedi.Bahçeli'nin Burdur'daki mitinginden öne çıkanlar şöyle:Açık hesap yarın sandıkta görülecektir. Muhalefet ciddi manada güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Terörist Mustafa Karasu, 'AK Parti ve MHP itifakı yenilmelidir' dedi mi, demedi mi? Sizi sadece yıkmayacağız, kökünüzü de kazıyacağız. Burdurlu kardeşlerim sıra hepinizde.Birlikte daha güzel günlere kavuşacağız. Ülkümüzden de, ülkemizden de vazgeçmeyeceğiz. Biz üretimin, milli sanayinin yanındayız. Üretimde dışa bağımlılığa son vermek için mücadele eden Türkiye'nin yanındayız. Ya İstiklal ya Ölüm diyenlerin tarafıyız. Bu vatan benim, bu bayrak benim, bu ülke benim diyen her kadeşimize çağrımızdır. İhanetin bedelini hainlere ödeteceğiz. Korkuları bundadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümmet Sistemi ile Türk ve Türkiye Yüzyılı'na ulaşacağzı deliye dönmeleri bu yüzdendir. Yatırımı, teknolojik gelişmeyi, istihdamı hedef alan güçlü bir ekonomi oluşturacağız. sosyal politikaları, dar gelirli vatandaşları önceleyecek şekilde yapacağız. Cumhur İttifakı türkiye'nin güvenli ve huzurlu yönetimi için vardır. Cumhur İttifakı, dünyada güçlü bir Türkiye demektir. Cumhur İttifakı ve MHP güçlü ise vatandaşımızın karnı tok, alnı açıktır. Cumhur İttifakı güçlü ise Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefi Allah'ın izni ile gerçekleşecektir.Hangi sözü verdiysek tuttuk. 5 uygulama döneminde Cumhur İttifakı olarak çözümsüz gibi duran tüm sorunları çözdük. Kronik sorunlara neşter vurduk. Ülkemizin önünün açılmasına gururla şahit oldu. Sizlerin desteği ile mutlaka başaracağız. 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarına hesap soracak mısınız? Sayın Erdoğan'a ve MHP'ye oy verecek misiniz? Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes kardeşimizdir. Çağrımız önce ülkem diyen her kardeşimizedir.