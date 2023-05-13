CHP ilçe başkanı pusulaları petrolde gizlice almış... Kaç oy pusulası basıldığı araştırılıyor

Konya’da 41 adet cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulası örneği ile yakalanan CHP Konya Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak ile pusulaları getiren Cafer Y.’nin bir petrol istasyonunda gizlice bir araya gelerek pusulaların teslimini yaptıkları ortaya çıktı.

CHP Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak'ın aracına CHP'ye mühür basılmış oy pusulası verildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Konya'nın Derbent ilçesinde yakalanan Çakıllıkoyak'a ait araçta 41 adet cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulası örneğinin renkli çıktısı ele geçirildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hüseyin K., Ali K. ve fotokopileri alarak Çakıllıkoyak'a teslim eden Cafer Y. hakkında 298 Sayılı Seçim Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.CHP Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak, matbaa işletmecisi Hüseyin K.'dan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulası örneği istedi. Bunun üzerine pusulaları hazırlatan Hüseyin K. Çakıllıkoyak'a ulaştırması için 41 adet oy pusulasını Cafer Y.'ye verdi. Çakıllıkoyak ve Cafer Y. bir petrol istasyonunda gizlice bir araya gelere oy pusulalarını aldığı öğrenildi. Polis ekipleri Hüseyin K.'nın matbaasında arama çalışmaları başlatırken, toplamda kaç tane pusulanın basıldığı araştırılıyor.