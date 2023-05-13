  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP ilçe başkanı pusulaları petrolde gizlice almış... Kaç oy pusulası basıldığı araştırılıyor

Konya’da 41 adet cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulası örneği ile yakalanan CHP Konya Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak ile pusulaları getiren Cafer Y.’nin bir petrol istasyonunda gizlice bir araya gelerek pusulaların teslimini yaptıkları ortaya çıktı.

CHP ilçe başkanı pusulaları petrolde gizlice almış... Kaç oy pusulası basıldığı araştırılıyor
Ekleme: 13.05.2023 - 19:25 Güncelleme: 13.05.2023 - 19:38 / Editör: Ozge Selin
CHP ilçe başkanı pusulaları petrolde gizlice almış... Kaç oy pusulası basıldığı araştırılıyor
CHP Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak'ın aracına CHP'ye mühür basılmış oy pusulası verildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Konya'nın Derbent ilçesinde yakalanan Çakıllıkoyak'a ait araçta 41 adet cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulası örneğinin renkli çıktısı ele geçirildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hüseyin K., Ali K. ve fotokopileri alarak Çakıllıkoyak'a teslim eden Cafer Y. hakkında 298 Sayılı Seçim Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

GİZLİ TESLİMAT

CHP Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak, matbaa işletmecisi Hüseyin K.'dan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulası örneği istedi. Bunun üzerine pusulaları hazırlatan Hüseyin K. Çakıllıkoyak'a ulaştırması için 41 adet oy pusulasını Cafer Y.'ye verdi. Çakıllıkoyak ve Cafer Y. bir petrol istasyonunda gizlice bir araya gelere oy pusulalarını aldığı öğrenildi. Polis ekipleri Hüseyin K.'nın matbaasında arama çalışmaları başlatırken, toplamda kaç tane pusulanın basıldığı araştırılıyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Türkiye'den oy manzaraları! Vatandaşlar tarihi seçim için akın akın sandık başına gidiyor
Türkiye sandık başına gidiyor: Oy verme işlemi başladı
Hamza Dağ'dan seçim yasaklarına uymayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Kılıçdaroğlu YSK'nın propaganda yasağını deldi: Bir aydan altı aya kadar hapis cezası var
Ayasofya Camii'nde Akşam Namazı! 'Cumhurbaşkanımız ile hep birlikte kılıyoruz'
Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Seni önce Allah'a ısmarladık
Bakan Varank Kılıçdaroğlu'nun kaset kumpaslarını hatırlattı: Tarihin çöplüğüne göndereceğiz
Otogarlarda seçim hareketliliği: Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidiyor
GÖKDENİZ nefes kesti! Dünyadaki muadillerinden daha üstün! Türk donanmasının gücüne güç katacak
CHP ilçe başkanı pusulaları petrolde gizlice almış... Kaç oy pusulası basıldığı araştırılıyor
Başkan Erdoğan'dan AK Parti sandık görevlilerine çağrı! 'Çok kıymetli dava arkadaşlarım' diyerek seslendi!
HDP mitingi PKK propagandasına dönüştü: Öcalan sloganları, terörden tutuklulara özgürlük vaadi...
Başkan Erdoğan'a Kasımpaşa'da sevgi seli! Erdoğan'ın seçim öncesi son mitinginde izdiham...
Devlet Bahçeli'den Burdur'da muhalefete 'PKK' göndermesi: Sizi sadece yıkmayacağız, kökünüzü de kazıyacağız
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'PKK' tepkisi: Kandil'e hangi sözleri verdin!
Muharrem İnce hakkında kaset iddiasında 17 gözaltı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a eleştiriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'de konuşuyor
Ankara’yı sel aldı: O anlarda miting yapan Mansur Yavaş tepki yağdı!
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye sandık başında! Oy kullanırken bunlara dikkat...

Türkiye sandık başında! Oy kullanırken bunlara dikkat...

Karısı satmasını istemiyor: 100 bin euro veren var!

Karısı satmasını istemiyor: 100 bin euro veren var!

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .