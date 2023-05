Başkan Erdoğan'a Kasımpaşa'da sevgi seli! Erdoğan'ın seçim öncesi son mitinginde izdiham...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Şuanda burada 45 bin kişi var. Bu akşam burada finali yapıyoruz, son toplantım. Bundan sonrası özel. Dün İstanbul'da cuma namazında Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin açılışını yaptık. Cami muhteşem oldu, o çevrede öyle bir cami yoktu bunu yapmakta bize nasip oldu. Maliyeti de 750 milyon lira. Bugünkü programlarımızda Ayasofya Camii'nde eda edeceğimiz akşam namazı ile bitireceğiz. Fatih'in mirasına uygun bir şekilde kampanyamızı bitireceğiz. Son mitingimiz için Beyoğlu seçmemiz rastgele bir tercih değildi. Biz ezelden Kasımpaşa'lıyız. Okmeydanı 13-14 yaşında futbol oynadığımız dönemler, siyasetteki ilk seçimi Beyoğlu'nda yaşadım. İBB Başkanı olduğumda Beyoğlu ile birlikte yürüdüm. Bugün de ülkemizin tarihi seçim öncesi Beyoğlu'nun huzurundayız. Nazım Hikmet'in Beyoğlu'nu anlatan güzel bir şiiri vardı.Burda bütün gözleri bir siyah el bağlıyor,Yalnız senin göğsünde büyük ruhun ağlıyor.Kendi elemim gibi anlıyorum ben bunu,Anlıyorum bu yerde azap çeken ruhunuBiz İstanbul'u böyle azap içindeyken aldık ve çalışıp çabalayıp hizmetlerle donattık. Sonra ülkenin Başbakanı olduk, 81 vilayetimizin tamamını kalkınma atılımlarıyla tanıştırdık.Haliç'in halini biliyordunuz değil mi? Sütlüce'yi biliyorsunuz değil mi? Belediye başkanlığını bu kardeşinize verdiniz, bütün Haliç'in o pisliği 9,5 km uzaklığındaki Alibeyköy taş ocağına borularla naklettik. Oranın geri dönüşümle suyunu tekrar Haliç'e indirdik. Bunu CHP'lilere anlatmanız lazım. Boğaz'ın suyunu oraya bağladık. İşte şimdi yarını halledelim, yarından sonra da 2024'te büyükşehri bunlardan yeniden almamız lazım.Dev bir pankart var, burada anacığım var. Yarın Anneler Günü. Annelerinizin ayaklarının altını öpün, niye? Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Seçimin Anneler Günü'ne rast gelmesi sıradan bir olay değil. Biz sizinle pazara kadar değil mezara kadar beraberiz.Esersiz ve ruhsuz bir şehir haline getirmek istedikleri İstanbul'a yine biz sahip çıktık. Şimdi de bunu ülkenin tamamına yaşatmak istiyorlar. Meral hanım tekrar niye kumar masasına döndü? Bunlara inanılmaz, bunlara güvenilmez. Seçimi biz kazanalım da isterse ülke batsın havasıyla yarına odaklanmış durumdalar. Her gün akıldışı bir yöntemle karşımıza çıkıyorlar. Masadan biri kalktığında ona neler çektirdiklerini hatırlayın.Neler söylediler, hakaret ettiler, kimleri devreye soktular. Bunlar işe yaramayınca FETÖ'nün montaj kaset kumpasıyla alçaklıkla tavan yaptılar. Artık kabahatlerinin üzerini örtmek için mi böyle yapıyorlar bilmiyoruz. Biz siyasetin bu tarz yöntemlerle çirkinleştirilmesine hep karşı olduk. Bugün de karşıyız, kasetçilere milletimin hak ettiği dersi sandıkta vereceğine inanıyorum.Bay bay Kemal 300 milyar dolar getirecekmiş Londra tefecilerinden. Yalan dolan. Türkiye Yüzyılı inşallah bunu gerçekleştirecektir. Türkiye Yüzyılı cumhuriyetimizin yeni asrında ülkemizi çıkarmak istediğimiz yerin adıdır.Bunlar talimatı nereden alıyorlar? Kandil'den alıyorlar. Kandil'de kimler var? Teröristler var. Bu teröristlere biz bu ülkeyi teslim edebilir miyiz? Biz ülkemizi böldürtür müyüz? Bay bay Kemal bölücü, teröristlerle işbirliği halinde. Kandil'deki teröristler neyse bay bay Kemal de o. Yuvarlak masanın etrafındakiler bunlarla işbirliği halinde.Cumhur İttifakı olarak ülkemizi böldürtmeyiz ve yarınki seçimle gümbür gümbür sandıklardan çıkacak, ülkemizi bölmek isteyenlere gereken dersi sizlerle beraber vereceğiz. Beyoğlu'nun yiğit evlatları buna müsaade etmeyecektir. Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez. Terör örgütlerinin başı ezilerek ülke yönetilir. Cudi, Gabar, Tendürek, Bestler Deresi'nde bunların inlerine girdik mi? Bu malum terör örgütünün parlamentodaki uzantıları bu inleri tekrar aslına döndüreceğiz diyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bütün mesele, sandıklar. Sandıklardan gümbür gümbür çıkacağız. Terör örgütünün güdümündeki partiye belediye, kurumları peşkeş çekerek millete hizmet edilmez. Bay bay Kemal, Selo'yu kurtarmak istiyorsanız oyu bana verin diyor. Ben de diyorum ki, bu Selo kim? Diyarbakır'da benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan Selo değil mi? Cezaevine niye girdi? Ölümlere neden olduğu için. Bunlar gidip onu ziyaret ediyorlar. Bay bay Kemal diyor ki, dışarı çıkaracağım. Erdoğan iş başında kaldığı sürece adalet, hak ve hukuktan başka birşey tecelli etmez, teröristlere de bu yol açılmaz. Örgütün başındakilerden biri, bunları biz çözeceğiz diyor. Bebek katilinin İmralı'daki cezaevi kapılarını kırarak dışarı çıkaracaklarmış. İşe sağlam sarılacağız, kale içeriden fethedilir, unutmayın. Şurada kaldı birkaç saat. Çok çalışacağız, durmayacağız. Bölücü örgütün Kandil'deki yöneticilerinden destek alınarak istikrarsızlık, belirsizliğe gidilir. FETÖ'cülerin malzemelerine sarılarak ülkeye hizmet edilmez.Batıdaki dergiler Erdoğan'a saldırıyorlar, Erdoğan ülkeyi onlara satmadı, sattırmadı.Bay bay Kemal bunların hepsini yaptı. Ortakları da göz göre göre bu tabloya sessiz kalıyor. Cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyor. 5-10 milletvekilliği. Bunlar kazanmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bunların hepsini aşacağız. Millet sözünü sandıkta söyleyecektir. CHP, İYİ Parti, HDP, zillet ittifakının hepsi LGBT'ci. AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? Aile kutsaldır. Güçlü aile olursa güçlü millet olur. Eğer aile zayıf düşerse millet zayıf düşer. Bu LGBT'cilere ülkemizi kaptırmayacağız. Kasımpaşalı olarak size inanıyorum, güveniyorum. Beyoğlu kararını vermiş, İstanbul kararını çoktan vermiş. Fatih'in evlatlarına böylesi yakışır. Bu millet kızgınlıktan dolayı ülkesini ateşe atmaz. Allah'ın izniyle yarın sandıklarda bunun tezahürünü bir kez daha göreceğiz.Yarın gece seçim zaferimizin sevincini hep birlikte yaşadıktan sonra işimize devam edeceğiz. 21 yıldır getirdiğimiz eser ve hizmetler üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı yükseltmeye devam edeceğiz.Hatırlayın, Savaş Ay'ın programını izlediniz. Okmeydanı Hastanesi bir zamanlar neydi. Ahh ah... O hastanede sağlam giren oradan ölü çıkıyordu. SSK'nın o dönem müdürü bay bay Kemal. Savaş Ay, oradaki pislikleri, her taraf kan revan içinde. Galoşlar yüksek fiyattan satılıyor. Sabahtan numara almaya giderdik, çile çekerdik. Şimdi biz orayı ne yaptık. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi yaptık. Şimdiki hastanenin hali ne? Nereden nereye... Bay bay Kemal biz senin gibi ölenlerin hastanede rehin alındığı SSK genel müdürleriyle çalışmıyoruz. Pırıl pırıl, hijyen koşulları en iyi olan hastaneleri yapıyoruz. Aynı şeyi kovid döneminde Çam Sakura'yı, Murat Dilmener'i yaptık. Biz bunları niye yaptık. Benim insanım bunlara layık. İnsanlara değer vermesin sen. Sen sadece insanların ölümüne, onların rehin olarak hastanelerden alırsın. Kılıçdaroğlu sen busun. Senin genel müdürlüğünü biliyoruz. TV'lerde seni izledik, izliyoruz. Şimdi bir daha millet sana bedel ödetmez. İşte onun için yarınki oylarımız çok önemli. Bizim işimiz eser, hizmet ve Türkiye'nin altyapı ihtiyaçlarını büyük ölçüde tamamladığımız için önümüzdeki dönem milletin her kesiminin refahını artırmaya gayret göstereceğiz. Sadece 2003'ten bu yana neler yaşadık. Sokakları karıştırdılar, ülkemize diz çöktüremediler, terör örgütlerini saldılar, ekonomiyi yıkamadılar, üretim ve istihdamı koruduk. Şimdi kalktı Rusya'ya saldırıyor. Devlet adamı böyle bir ülkeye saldırmaz. Sen batıyla da Rusya'yla da ABD ile de iyi geçineceksin. Erdoğan bunu yaptı bunu yapıyor. Tarihimizin en ağır depremini yaşadık, şehirlerimizi hızla ayağa kaldırıyoruz, 11 ilimizi ayağa kaldırıyoruz. Milletimizi enflasyonun altında ezdirmeme sözünü her kesimin ücretlerini yükselterek tutuyoruz. Karadeniz'de gazı bulduk mu? 1 ay ücretsiz doğal gaz kullandık mı? Gabar'da çıkardığımız petrolü, madenlerimizi milletimizin emrine veriyoruz. Savunma sanayimizi İHA, SİHA'larımız, Akıncılarımız, Kızılelma'mız var mı? Bunlarda da ihracat lokomotifi haline geldik.