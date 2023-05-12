Ankara'da 7 bin 100 paket kaçak sigara ele geçti

Emniyet güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi tüm yurtta ve çeşitli alanlarda sürüyor.

Kaçak sigara ile mücadelede yürütülen operasyonlardan biri daha başarı ile sonuçlandı.



Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, 7 bin 100 paket kaçak sigarayla yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sincan ilçesindeki bir ev ve araçta arama yapıldı.



Bir kişi gözaltına alındı



Operasyonda bir kişi gözaltına alındı, piyasa değeri 500 bin lira olan 7 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Yasal işlem başladı



Şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve ilgili diğer kanunlar uyarınca yasal işlem başlatıldı.