  • USD: 19,54 - 19,57
  • EURO: 21,35 - 21,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı'nı Kürt kardeşlerimin desteğiyle inşa edeceğiz

Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı'nı Kürt kardeşlerimin desteğiyle inşa edeceğiz

Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı'nı Kürt kardeşlerimin desteğiyle inşa edeceğiz
Ekleme: 11.05.2023 - 09:32 Güncelleme: 11.05.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı'nı Kürt kardeşlerimin desteğiyle inşa edeceğiz
Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

'Sevgili Kürt kardeşlerim

Bugüne kadar ananızın ak sütü gibi helal olan haklarınızı size teslim etmek için büyük mücadeleler verdik.

Analar ağlamasın, yüreklere ateş düşmesin diye çok ciddi çabalar harcadık.

Sizler, samimi gayretlerimizin en yakın şahitlerisiniz.

Hangi badireleri aşarak bugünlere geldiğimizi, önümüze hangi tuzakların kurulduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz.

Elbette eksiklerimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız olmuştur; fakat Türkiye'ye hak ve özgürlükler alanında kazandırdıklarımız ortadadır.

Bunlardan geriye gidişe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

Her kim terör tehdidi altındaki eski Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa, karşısında bizi bulacaktır.

Her kim gariban Kürt çocuklarının eline silah verip askere, polise, insanımıza kurşun sıktırmaya kalkarsa, karşısında bizi bulacaktır.

Her kim emperyalist güçler adına milletimizin huzuruna kastederse, karşısında bizi bulacaktır.

Her kim haklarınıza el uzatmaya teşebbüs ederse, karşısında Tayyip Erdoğan'ı bulacak, Cumhur İttifakı'nı bulacaktır.

Rabbim ömür, milletimiz de yetki verdikçe;

Bu ülkede analar bir daha ağlamayacak…

Çocuklarımızı kimse dağa zorla kaçıramayacak…

Geceyle birlikte şehirlerimize terörün karanlığı çökmeyecek…

Benim Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, silah zoruyla kimse iradesine ipotek koyamayacak!

Türkiye, 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve müreffeh bir yer olana kadar çalışacağız.

Türkiye Yüzyılı'nı Kürt kardeşlerimizin de desteğiyle hep beraber inşa edeceğiz.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine
İngiliz basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Kaybederse dünya sevinecek
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan HDP itirafı: Önemli ilişkilerimiz var, merkez parti olacaklar
CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!
ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma
The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal'in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde sektere tecavüz skandalı! ‘Artık dayanacak gücüm kalmadı’
Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Bakan Akar'dan son dakika 'tahıl anlaşması' açıklamaları!
Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız
CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı
Akşener'in HDP ile pazarlığı gizleme telaşı: Tüm itiraflara rağmen 'Kılıçdaroğlu'ndan talepleri yok' dedi
TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .