Kadir Çöpdemir çark etti: Seçim öncesinde ilginç çıkış!

Radyocu olarak medyaya giriş yapan, daha sonra ise sunuculuğa ve oyunculuğa geçen Kadir Çöpdemir, 14 Mayıs seçimi öncesi beklenmedik bir çıkış yaptı.Çöpdemir, Instagram hesabından paylaştığı videoda 'değişim' mesajı verip çark ettiğini gözler önüne sererken 'Değiştirelim be! Bıktık be!' dedi.'Ne diyor büyükler? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Tebdil değiştirmek demek. Mekan değiştirirsen ferahlarsın diyor. Biz de Barcelona'dan biraz tebdil yapalım dedik, atladık trene, Madrid'e gidelim dedik. Değişiklik iyidir, değiştirmek lazım. Değiştirdiğin zaman ferahlama olur bünyede. Nefes alırsın. Değiştirelim be! Bıktık be! Bıktığımızı değiştirelim ya!''Değişim' çağrısı yapan Kadri Çöpdemir; yıllarca AK Partili belediyelerde sunuculuk yapıp para kazanması ile biliniyor. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de yakın ilişkisi olduğu hatırlanan Çöpdemir'in doğum günlerinde Erdoğan'ı ziyaret ettiği de akıllara gelenler arasında.