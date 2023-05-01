Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST’i hedef almıştı: İBB Atatürk Havalimanı'na giden metroları bu bahaneyle durdurdu!

İstanbul'da 2019 yılından sonra çökmeye başlayan toplu ulaşım sisteminde sorunlar devam ediyor.CHP yönetimiyle birlikte çalışmayan asansörler, yürüyen merdivenler, sesli ve görsel durak uyarılarla tanışan Istanbullular, her gün gündeme gelen yanma, arızalanma ve yolda kalan toplu taşıma araçları nedeniyle mağdur oluyorEn son arızalanma ise bu kez Atatürk Havlimanı yönüne sefer yapan metrolarda ve erişimi kolaylaştıran sistemlerinde meydana geldi.CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı Milli SİHA, İHA ve Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'i hedef alması sonrası harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi festivalin düzenlendiği Atatürk Havalimanı yönüne giden metro seferlerini azalttı.27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ve katılımcı ve ziyaretçi rekorları kıran TEKNOFEST'e giden vatandaşlar, Ataköy-Şirinevler durağı itibariyle yapılan arıza duyurusuyla metrolardan indirildi. Dakikalarca metro gelmesini bekleyen vatandaşlar, hınca hınç dolu metrolarla seyahat etmek zorunda bırakıldı.İBB'nin toplu ulaşım ambargosuna maruz kalan vatandaşlar bu kez havalimanına TEKNOFEST'in düzenlendiği alana erişimi kolaylaştıran asansör ve yürüyen merdivenlerin çalışmaması nedeniyle bir başka çileyla karşılaştı. Yoğunluk arasında özellikle çocuklu aileler zor anlar yaşadı.