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İstanbul Yüzyılın Mitingi'ne hazırlanıyor: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi milyonları ağırlayacak

AK Parti'nin İzmir ve Ankara mitingleri büyük bir coşkuya sahne oldu. 7'den 70'e vatandaşların hınca hınç doldurduğu miting alanlarında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlara hitap etti. AK Parti şimdi de İstanbul'da yapılacak olan mitinge hazırlanıyor. Cumhur İttifakı'nın ortak katılımıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek miting, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

İstanbul Yüzyılın Mitingi'ne hazırlanıyor: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi milyonları ağırlayacak
Ekleme: 1.05.2023 - 16:52 Güncelleme: 1.05.2023 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Yüzyılın Mitingi'ne hazırlanıyor: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi milyonları ağırlayacak
AK Parti şimdi de İstanbul'da 'Yüzyılın Mitingi'ne hazırlanıyor. İstanbul Teşkilatı, her seçimde olduğu gibi yine milyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşturacak. Cumhur İttifakı'nın ortak katılımıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek mitinge Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ev sahipliği yapacak. Yüzyılın Mitingi için tarihi katılım beklendiğinden, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacak.

AK Parti İstanbul Teşkilatı adeta seferberlik ilan etti

AK Parti İstanbul Teşkilatı, tarihi miting öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Halkın davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışılıyor. Türkiye Yüzyılı'nın arifesinde gerçekleştirilecek 'Yüzyılın Mitingi'nde tarihi fotoğraf için AK Parti İstanbul Teşkilatı adeta seferberlik ilan etti.

2023 seçimleri için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı; 'Yüz Yüze 100 Gün', 'İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer' , 'Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma' , 'Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri' ve ilçelerde adeta mitinge dönüşen toplu açılış törenleri gibi başarılı saha çalışmalarını 'Yüzyılın Mitingi' ile taçlandırmayı hedefliyor

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