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Beyaz Gazete
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, küresel düzeyde kilit rol oynuyor

Bakan Çavuşoğlu, Ankara'nın, küresel meselelere çözüm ümidi olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Son 21 yılda attığımız adımlarla ülkemizin imajına, marka değerine katkı sağladık" dedi.

Ekleme: 1.05.2023 - 11:43 Güncelleme: 1.05.2023 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, küresel düzeyde kilit rol oynuyor
Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da yerel basın mensuplarıyla buluşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin küresel düzeydeki önemine vurgu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, "Antalya'mızın potansiyelinden dış politikada fazlasıyla yararlanıyoruz, sadece benim Antalyalı olmam sebebiyle değil." dedi.

"Türkiye küresel sorunlara çözüm ümidi oldu"
"Türkiye'nin son dönemde küresel düzeyde kilit bir rol oynadığını hepiniz görüyorsunuz." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

Tüm dünya görüyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinin, Türkiye'nin sınırlarının çok ötesinde karşılığı var. Türkiye'nin bu sayede küresel sorunlara çözüm ümidi olduğunu hep birlikte görüyoruz.

"Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki liderliğimiz, bunun en güzel örneğidir"
Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki liderliğimiz, bunun en güzel örneğidir. Arabuluculuğumuz sayesinde savaş sonrasında iki ülke dışişleri bakanları, ilk kez Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi.

İki ülkenin heyetlerini de hemen aynı ay içinde, birkaç hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya getirdik.

"Ülkemizin imajına, marka değerine katkı sağladık"
İstanbul Tahıl Girişimi, Zaporijya Nükleer Santrali görüşmeleri ve esir değişimi gibi bazı adımlar, Türkiye olmasaydı atılamazdı.

Adımlarımızla küresel güvenliği, gıda güvenliğini, enerji güvenliğini sağlamakla kalmadık, ülkemizi de özellikle savaşın etkilerinden mümkün olduğu kadar uzak tuttuk. Yaptırımlardan da aynı şekilde koruduk.

Bunlar aslında biz içeride olduğumuz için çok görülmüyor ama tüm dünya için çok önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Bütün bu devletlerin ülkemize olan güveni bir günde inşa edilemezdi. Son 21 yılda attığımız adımlarla ülkemizin imajına, marka değerine katkı sağladık.
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