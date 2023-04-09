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Son anketten çarpıcı sonuç: İşte Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile Genel Seçimler için geri sayım sürerken, yapılan anket çalışmaları da hız kazandı. Anket sonuçlarını değerlendiren siyasal iletişimci Ferhat Murat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın oy oranlarıyla ilgili çarpıcı veriler paylaştı.

Son anketten çarpıcı sonuç: İşte Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı
Ekleme: 9.04.2023 - 01:36 Güncelleme: 9.04.2023 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
Son anketten çarpıcı sonuç: İşte Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı
Siyasal iletişimci Ferhat Murat, AREDA Araştırma tarafından 28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında 18 bin 478 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İLK TUR

Ankette vatandaşlara 'Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa hangi adaya oy veririsiniz?' sorusu yöneltildi ve ilk turda şu sonuçlar elde edildi:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50,6

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 41,8

Maharrem İnce yüzde 5,5

Sinan Oğan yüzde 2,1

GENEL SEÇİMLER

14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimlere ilişkin ise ankete katılanlara 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu soruldu.

Vatanşdaşların verdiği yanıtlara göre ele edilen veriler ise şöyle:

AK Parti, yüzde 40

CHP, yüzde 23,7

HDP, yüzde 10,6

MHP, yüzde 8,1

İYİ Parti, yüzde 7,5

Memleket Partisi, yüzde 3,6

Yeniden Refah Partisi, yüzde 1,9

Zafer Partisi,yüzde 1,3

TİP, yüzde 0,8

DEVA Partisi, yüzde 0,5

Saadet Partisi, yüzde 0,4

Gelecek Partisi, yüzde 0,4

BBP, yüzde 0,3

HÜDAPAR, yüzde 0,2

Sonuçları aktardıktan sonra değerlendirmede bulunan Ferhat Murat, 'Cumhur İttifakı'ndaki partilerin toplam oy oranı yüzde 50'nin üzerinde. Bu sonuçlar, Meclis'teki çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olacağını gösteriyor.' dedi.

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

Ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ise şu sonuçlara ulaşılacağı kaydedildi:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,8

Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 47,2
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