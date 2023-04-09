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Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan İYİ Parti'nin Kocaeli'nden 1. sıra adayı oldu

İYİ Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın İYİ Parti tarafından Kocaeli 1. sıradan aday gösterilmesi tepkilere neden oldu. Türkkan, Bingöl'de yakasına sarıldığı bir şehit yakınına ağza alınmayacak ifadelerle hakaretlerde bulunmuştu.

Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan İYİ Parti'nin Kocaeli'nden 1. sıra adayı oldu
Ekleme: 9.04.2023 - 21:54 Güncelleme: 9.04.2023 - 22:03 / Editör: Ozge Selin
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan İYİ Parti'nin Kocaeli'nden 1. sıra adayı oldu
14 Mayıs Genel Seçimleri için sayılı günler kala partilerin aday listeleri de şekillendi ve YSK'ya sunuldu. Son günlerde istifaların ve tartışmaların merkezinde olan İYİ Parti'de tepkilerin odağındaki isim Lütfü Türkkan tekrar Kocali'nden 1. sıra milletvkeili adayı oldu. Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuştu.

'BURASI KÜRDİSTAN' TEPKİSİNE KÜFÜRLE CEVAP!

5 Kasım 2021 tarihinde Bingöl'de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Burası Kürdistan' skandalı nedeniyle vatandaşlardan tepki gelmişti.

Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan İYİ Parti'nin Kocaeli'nden 1. sıra adayı oldu

VATANDAŞIN BOYNUNA SARILIP HAKARET ETTİ

Bir vatandaş Akşener'e sitemini dile getirirken, İYİ Partili Lütfü Türkkan araya girmiş, vatandaşın boynuna sarılarak bir süre dinlediği şehit yakınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuştu.

O sözler Türk halkının büyük tepkisini çekmiş ama Türkkan ve İYİ Parti geri adım atmamıştı.

AKŞENER TÜRKKAN'I ÖDÜLLENDİRDİ

Türkkan'ın birinci sırayı kapması 'Adeta Akşener tarafından ödüllendirildi' yorumlarını da beraberinde getirdi.
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