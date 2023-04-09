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Beyaz Gazete
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CHP'de liste kavgası! Oğuz Kaan Salıcı toplantıyı terk etti

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi'nin isteklerini yerine getirmek için büyük çaba sarf etmesi kendi partisinde tepkilere neden oldu.

CHP'de liste kavgası! Oğuz Kaan Salıcı toplantıyı terk etti
Ekleme: 9.04.2023 - 10:35 Güncelleme: 9.04.2023 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
CHP'de liste kavgası! Oğuz Kaan Salıcı toplantıyı terk etti
Seçim öncesi partiler, milletvekili aday adaylarını bugün 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek.

Özellikle ortak liste hazırlayan Millet İttifakı, istekler ve itirazlar nedeniyle yoğun mesai harcıyor.

Altılı masanın onayını almak için her partiye vekil sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de liste krizi çıkardı.

CHP listelerinden diğer partilere dağıtılacak olan vekil sıraları, parti içinde huzursuzluk yarattı.

Liste krizi nedeniyle dün akşam 22.00'da başlaması beklenen Parti Meclis Toplantısı, 4 kez ertelenerek bugün 08.45'te başladı.

CHP'de liste kavgası! Oğuz Kaan Salıcı toplantıyı terk etti

Toplantıyı terk etti
CHP kulislerinden sızan bilgilere göre; durumdan rahatsız olan CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, toplantıyı bağıra çağıra terk etti.

Bazı belediye başkanları da kendilerine yakın isimlerin aday listesinde yazdırmak için baskı yaptığı belirtildi.

Peş peşe yaşanan tartışmaların basına sızmasını engellemek için sinyal kesici jammer’ların aktifleştirildiği öğrenildi.

CHP'de liste kavgası! Oğuz Kaan Salıcı toplantıyı terk etti
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