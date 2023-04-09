AK Parti'den milletvekili adayı olan Osman Gökçek'ten ilk açıklama!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, AK Parti Ankara 2. Bölge 5. sıradan milletvekili adayı oldu. Adaylığıyla ilgili ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşarak yapan Gökçek, "Türkiye Yüzyılında bu kutlu davanın bir neferi olarak hiçbir ayrım yapmaksızın insanımıza hizmet edecek olmak benim için şereftir" ifadelerini kullandı.

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AK Parti'den aday listesine girdi.Ankara 2. Bölge 5. sıradan listede yer alan Osman Gökçek ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden video mesaj yayınlayarak yaptı. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine dikkat çeken Gökçek, 'Aslolan gönülleri fethetmek, milletimize hizmet etmektir.' ifadeleriyle duygularını dile getirdi.'Aziz Milletimiz. AK Parti Ankara 2. Bölge 5. sıra milletvekili adaylığına layık görüldüm. Türkiye Yüzyılında bu kutlu davanın bir neferi olarak hiçbir ayrım yapmaksızın insanımıza hizmet edecek olmak benim için şereftir. Aslolan gönülleri fethetmek, milletimize hizmet etmektir. Milletimize zulüm edenlerin, onu küçük görenlerin, milli iradeyi yok sayanların, bu vatanı bölmeye çalışanların, terör örgütleriyle iş tutanların karşısında dimdik durarak bu eşsiz vatanı Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız. Şahsıma bu imkanı veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkan Vekillerimize, Genel Başkan Yardımcılarımıza, İl Başkanımıza, İlçe Başkanlarımıza, mahalle temsilcilerimize ve desteğini eksik etmeyen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Şükranlarımı arz ediyorum. Allah çıktığımız bu yolda yar ve yardımcımız olsun. Allah utandırmasın.'