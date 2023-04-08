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Listeler için son viraja girildi! 14 Mayıs için AK Parti'de büyük revizyon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyon çalışmalarında sona yaklaştı. Mevcut kabinedeki bakanlar da AK Parti'den birinci sıradan aday olacaklar. Listelerde büyük oranda yenilenmeye giden AK Parti'de en az 3 dönem vekillik yapmış 73 isim yer almayacak.

Listeler için son viraja girildi! 14 Mayıs için AK Parti'de büyük revizyon
Ekleme: 8.04.2023 - 09:23 Güncelleme: 8.04.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Listeler için son viraja girildi! 14 Mayıs için AK Parti'de büyük revizyon
Geçmiş dönemde bakanlık yapmış isimlerin de liste başlarında yer alacağı belirtildi. Eski bakanlardan Nihat Zeybekçi Denizli'den, Lütfi Elvan Mersin'den ve Faruk Çelik'in ise Artvin'den aday olacağı öğrenildi. AK Parti'nin kesin aday listesi 9 Nisan'da AK Parti genel başkan yardımcıları tarafından YSK'ya teslim edilecek.

LİSTE TESLİMİ İÇİN SON GÜN YARIN
Siyasi partilerin genel merkezlerinin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini YSK'ya alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında teslim etme süresi yarın 17.00'de sona erecek.

Listelerde büyük oranda yenilenmeye giden AK Parti'de bu seçimde 3 dönem kuralı istisnasız olarak uygulanacak.

LİSTELERDE ESKİ BAKAN SÜRPRİZİ
Başkan Erdoğan'ın listelerde yazar, entelektüel gibi sürpriz isimlerin de yer alacağını belirtmişti. İl ve belediye başkanlarının yer alacağı AK Partide yeni yüzler de aday olarak gösterilecek.

Yeni yüzlerin yanı sıra tecrübeli isimlerin de yer alacağı Faruk Çelik Artvin, Lütfi Elvan Mersin, Nihat Zeybekçi Denizli, Ömer Çelik, Adana, Abdülhamit Gül Gaziantep'ten aday olacak.

MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş Ankara'dan ve TBMM esi Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç Manisa'dan aday olacak. HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun iste Batman'dan aday gösterilmesi bekleniyor.

BAKANLAR İLK SIRADA YER ALACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'dan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş İstanbul'dan.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Samsun'dan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir'den aday olacak.

OY PUSULASINDAKİ YERLER BELLİ OLACAK
İttifak ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasında yerlerinin belirlenmesi için bugün YSK'da kura çekilecek. Pusuladaki yer kurasını Cumhur İttifakı için Feti Yıldız'ın, AK Parti için ise YSK temsilcisi Isparta Milletvekili Recep Özel'in çekmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
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