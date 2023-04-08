İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde konteyner kenti ziyaret etti

Yıkıcı depremlerin ardından yaralar sarılıyor.6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, binlerce vatandaşı evsiz bıraktı. Yıkılan çok sayıda bina 50 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.Bu süreçte devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edildi ve yaralar sarılmaya başlandı. İlk olarak barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar sürekli olarak karşılanmaya devam ederken, bölgede şehirlerin yeniden ayaklanması için de mücadeleler sürüyor. Vatandaşlara yeni yaşam alanı oluşturmak amacıyla afet bölgesine çadır ve konteyner kentler kuruldu.Öte yandan deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlar için de yeni konutların temelleri atıldı.Yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu. Adeta hayalet şehire dönerken vatandaşlar kenti terk etti. Bakanlar da 2 ayı aşkın süredir afetten etkilenen illerde çalışmaları yakından takip ederek incelemelerde bulunuyor.Tüm yaşanan olumsuzluklara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu her daim depremzede vatandaşların yanında yer aldı.Bakan Süleyman Soylu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Sultanbeyli Belediyesi'nin öncülüğünde yapılan konteyner kenti ziyaret etti. Burada depremzede vatandaşlarla yakından ilgilenen Süleyman Soylu, onların talep ve isteklerini dinledi.Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Süleyman Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: