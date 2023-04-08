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Deprem bahane para şahane! CHP’li belediye Halk TV’yi böyle fonlamış

Kahramanmaraşlı merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle tüm Türkiye seferber olmuşken, Halk TV bunu fırsata çevirdi. Aydın'da CHP'li Efeler Belediyesi deprem bölgesinde yapılan yardımların tanıtılması hizmet alım işini doğrudan temin yöntemiyle 118 bin lira karşılığında Halk TV'ye verdi.

Deprem bahane para şahane! CHP’li belediye Halk TV’yi böyle fonlamış
Ekleme: 8.04.2023 - 10:36 Güncelleme: 8.04.2023 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Deprem bahane para şahane! CHP’li belediye Halk TV’yi böyle fonlamış
Öte yandan, Fondaş medya Halk TV'nin Efeler Belediyesi'nden 3 yılda 350 bin lira ödeme aldığı ortaya çıktı. Küçük bir ilçe belediyesinden bu kadar yüksek miktarda bir paranın Halk TV'ye fonlanması büyük tepki çekti.

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki şiddetli deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, 50 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Tüm Türkiye deprem bölgesindeki yaraların sarılması için büyük çaba sarf ederken, Aydın'daki CHP'li Efeler Belediyesi reklam derdine düştü. Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü deprem bölgesinde yapılan yardımların tanıtılması hizmet alım işini için ihaleye çıktı.

Açık ihale yöntemi yerine doğrudan temin yönteminin kullanıldığı ihalede Halk TV 118 bin+KDV, Aydın'da yayın yapan Denge TV 129 bin 800 lira, Emine Vildan Aydın ise 11 bin lira teklif verdi.

İhalede doğrudan temin yönteminin kullanılması 'adrese teslim ihale' yorumlarına neden oldu. Belediye, ihaleyi 118 bin liraya Halk TV'ye verdi.

DEPREMZEDELERE YARDIM YERİNE REKLAM
Deprem yardımlarının tanıtılması için harcanan 118 bin liranın, depremzedelere yardım amacıyla kullanılması yerine reklam için kullanılması büyük tepki çekti.

Öte yandan, Fondaş medya Halk TV'nin Efeler Belediyesi'nden 3 yılda 350 bin lira ödeme aldığı ortaya çıktı. Küçük bir ilçe belediyesinden bu kadar yüksek miktarda bir paranın Halk TV'ye fonlanması büyük şaşkınlık yarattı.

DOĞRUDAN TEMİNDE REKABET KOŞULLARI OLUŞMUYOR
Doğrudan temin yönteminde ihalede 3 teklif şartı aranıyor. Belediye teklif verenler arasında istediğini seçebiliyor. Açık ihale yöntemi yerine doğrudan temin kullanılınca rekabet koşulları oluşmuyor.

Dolayısıyla belediye daha ucuza yaptıracağı işi daha pahalıya yaptırıyor. Böylece kamu zararı oluşuyor.

Deprem bahane para şahane! CHP’li belediye Halk TV’yi böyle fonlamış

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