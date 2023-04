Bakan Kurum'dan İstanbul'a deprem uyarısı: Riskli konut sayısını açıkladı

İstanbul'daki deprem riskine ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da 5,9 milyon konut var. Bu konutların 1,5 milyonu riskli. 300-350 bin konut acilen dönüşmeli. 1,2 milyon insanımızın evlerinin bir an önce dönüşüme girmesi gerekir" dedi. Kurum binada risk varsa yapının mutabakat gerekmeksizin bir ay içerisinde yıkılması gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki sarsıntılar 11 şehrimizi derinden etkilemiş ve 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti.Büyük felaket sonrası yaklaşık 25 milyon kişinin ikamet ettiği İstanbul'da depremin ne zaman olacağı ve depremde en çok etkilenecek bölgeler merak edilmeye başlandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tv100 canlı yayınında İstanbul'daki riske ilişkin de açıklamalarda bulundu:'İstanbul'da 5,9 milyon konut var. Bu konutların 1,5 milyonu riskli. Heyelan riski olan var, 1999 öncesi yapılmış ve mühendislik hizmeti almamış binalar var, zemin sıvılaşması olan binalar var, yoğunluk sebebiyle afete karşı tedbirin alınmadığı alanlar var. Bu dönüşümle ilgili irade ortaya konmalı. Bu işi yapalım ve geleceğe sağlam bir İstanbul bırakalım. 300-350 bin konut acilen dönüşmeli. 1,2 milyon insanımızın evlerinin bir an önce dönüşüme girmesi gerekir. İstanbul'da böylesi bir deprem ülkemizi felakete sürükler. Bu milli güvenlik meselesi, bu kadar önemli. İstanbul'da böyle bir depreme hazırlıklı girmezsek Türkiye'nin ikbali noktasında çok önemli bir sorunla karşılaşırız. Bizim her şeyden önce bunu ortaya koymamız lazım ve bu projenin etrafında el ele kenetlenip ayağa kaldırmamız. Siyaset üstü bakacağız. İstanbul bizim medeniyetimizin başkenti, bunları korumak istiyorsak bir an önce yapmak zorundayız.''1,5 milyon konut için 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa Yakası'nda olmak üzere 2 rezerv alan belirleyeceğiz. Buralara konutlarımızı yapacağız. 500 bini de yerinde yapacağız. Önümüzdeki süreçlerle rezerv konutların temelini atacağız. 1,5 milyon konutla alakalı bizim İstanbul'a ilave nüfus getirmemiz lazım. Bizim hedefimiz 5 yılda dönüşümü gerçekleştirmek. Bunu yapmazsak ileride çocuklarımıza güvenle yaşayacağı bir ülke bırakamayız. Riskli bina yıkmakta herhangi bir mutabakat gerekmiyor. Risk söz konusu ise o bina 1 ay içinde yıkılmak zorunda. İstanbul'da 90 bin konutun dönüşümü devam ediyor. Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Beşiktaş, Sarıyer, Zeytinburnu, Bağcılar, Esenler, Silivri, Çatalda dönüşümlerimizi yapıyoruz. 39 ilçede projelerimizi görebilirsiniz.'