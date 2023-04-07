  • USD: 19,23 - 19,27
  • EURO: 21,00 - 21,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Antalya'da trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otobüs ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 7.04.2023 - 12:30 Güncelleme: 7.04.2023 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralıKaza, Serik ilçesi d 400 karayolu, Kadıoğlu Kavşağında akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Serik'ten Antalya istikametine gitmekte olan Osman A. A.'nın kullandığı 07 APE 266 plakalı otomobil ile aynı istikamete gitmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 35 ANR 121 plakalı otobüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarında bulunan elektrik panosuna çarparak durabildi. Otobüs ise orta refüje çıkarak, karşı yönden gelen ve kırmızı ışıkta bekleyen 02 AU 728 plakalı otobüse çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan sürücü Osman A. A (20), ile Emre A. (15), Eren H. K. (17), ve Burak K. (16) itfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtarılarak, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Her iki otobüste bulunan sürücüler ile yolcular, kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'da trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Biden'dan 'ulusal acil durum' kararı: Rusya için 'sıra dışı ve olağanüstü' tehdit vurgusu
Fuat Oktay: Dış mihrakların vesayet aracı olmaya heveslenenlere yazıklar olsun
Başkan Erdoğan: 42 bin 500 sağlık personeli alınacak...
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'mermi' tepkisi: Çaresizlik içinde çıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır
Depremin yaralarını sarmada Aile Bakanlığından büyük katkı: Bugüne kadar 89 milyon ürün dağıttık
Bakan Kurum'dan Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda önemli açıklamalar: Türkiye bina envanterini hazırlayacağız
BBP lideri Destici, Başkan Erdoğan ile görüştü: Seçime ayrı listelerle gireceğiz
İstanbul Valiliği: CHP İl başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesi ile ilgili 4 kişi yakalandı
DSP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı
Terör örgütlerinin ortak adayı Kılıçdaroğlu! Kılıçdaroğlu'na Bir destek de Mihraç Ural'dan
Türk'ün keskin gözü! Türkiye'nin son teknoloji başarısı Yunan basınında
Zoraki ittifakta krizler kapıda! Bloomberg, 'Kılıçdaroğlu ders almalı' diyerek yol haritası sundular...
Emeklilik prim ödemesi için yeni düzenleme! Bakan Bilgin açıkladı: Üzerinde çalışıyoruz
Erzurumlu gaziden Akşener’e: Bize sıkılan kurşunların da hesabını soracak mısınız?
İstanbul metrosuna kavuşuyor! İBB'den devralındı bu hafta açılıyor! Seyahat süresi 20 dakika olacak
Bakan Akar'dan İsrail'e sert tepki: Kınıyor ve lanetliyoruz!
Terör örgütü PKK kamplarından Meclis'e: HDP'li Ferhat Berkpınar milletvekili aday adayı oldu
Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov'dan önemli açıklamalar...
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki
CHP'li belediyenin fonladığı grafikerden Erdoğan ve Bahçeli düşmanlığı!
7 Nisan hava durumu: Yağışlar o illerde kuvvetli olacak!

7 Nisan hava durumu: Yağışlar o illerde kuvvetli olacak!

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı