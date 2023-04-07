Aksaray’da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis aracına çarptı

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, takip sırasında kullandığı otomobiliyle polis aracına çarpınca yakalandı. Sürücüye 3 bin 881 lira para cezası uygulandı. Otomobil de trafikten menedildi.

Aksaray'ın Hürriyet Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında devriye görevi yapan polis, şüphe üzerine 68 EA 281 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘dur' ihtarında bulundu.Ancak sürücü, yoluna devam etti.Bunun üzerine polis ekipleri de, sürücünün peşine düştü. Sürücü, Fatih Mahallesi millet bahçesi kavşağında önlem alan polislerin aracına çarpınca gözaltına alındı.İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen 29 yaşındaki sürücü Ç.D.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'dur ihtarına uymamak ve muayenesiz araç kullanmak ' suçlarından 3 bin 881 lira cezası uygulandı.Otomobil de trafikten menedildi.