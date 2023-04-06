ÖSYM duyurdu! ALES sınav yerleri açıklandı!

LES/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sınav giriş belgelerini alabilecek. Peki ALES sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? ALES sınavı ne zaman?

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES/1) giriş belgeleri yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından uygulanacak sınava az bir süre kala giriş yerleri açıklandı.ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.