MHP'li Semih Yalçın: Milletvekili aday listesi Devlet Bahçeli'ye arz edildi

MHP'de milletvekilliği seçimleri için aday belirleme süreci devam ediyor.Partiye kabul edilen 1894 başvurunun 1350'si incelendi. Kabul işlemi hukuk, parti ilkeleri ve liyakat çerçevesinde yapıldı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, milletvekili aday listelerinin MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sunulduğunu açıkladı.Semih Yalçın, aday listesine son ve nihai şeklinin bugün verileceğini ve 7 Nisan'da YSK'ya sunulacağını belirtti.MHP’li Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Milliyetçi Hareket Partisi’nde dört Başkanlık Divanı üyesinden oluşan Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu’nun çalışmaları sürüyor. Komisyon tarafından yasal ve hukuki prosedürler yanında liyakat kriterleri esas alınarak hazırlanan milletvekili aday listesi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye arz edildi. Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu; gerek parti tabanının ve teşkilatlarımızın genel temayülünü, gerekse kamuoyunun beklentilerini dikkate alarak büyük bir ciddiyet ve titizlikle mesai sarf etmektedir. Seçim takvimi gereğince MHP’nin milletvekili aday listesine bugün nihai şekli verilecek ve 7 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacak.