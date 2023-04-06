Demokrasi güzellemesi yapan Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtmayan itiraf! 'Adaylıktan çekil'

Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine en büyük engel olarak gösterilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye adaylıktan çekilmesi için teklif yaptıklarını itiraf etti. Fonladığı medya ve sosyal medya trolleri ile haftalardır İnce'ye linç kampanyası yürüten Kılıçdaroğlu, teklifin ne olduğunu ise açıklamadı.

Her fırsatta demokrasi güzellemesi yapıp parti içinde dikta yönetimi kurmaktan çekinmeyen Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'a az bir süre kala anti-demokratik bir hamle ile rakibini adaylıktan çekilmeye davet ettiğini itiraf etti.Muharrem İnce'nin 'Bize hiçbir teklif yapılmadı' sözlerini yalanlayan Kılıçdaroğlu, 'Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama önceden teklif yapıldı.Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti, teklif yapıldı. Bana göre biz üzerimize düşeni yaptık' şeklinde konuştu.Katıldığı canlı yayında bu sözleri sarf eden Kılıçdaroğlu'na teklifin içeriği de soruldu. Kılıçdaroğlu'nun bunu yanıtlamaktan kaçınması ise dikkat çekti.Ankara kulislerinde uzun süre Muharrem İnce'ye çok sayıda milletvekili koltuğu ve Milli Eğitim Bakanlığı vadedildiği iddia edilmişti.İnce ise Memleket Partisi'nde Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrası kendisine hiçbir teklifin gelmediğini açıklamıştı.Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası Memleket Partisi kanadından nasıl bir yanıt geleceği merakla bekleniyor.